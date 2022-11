Un Altro Domani Anticipazioni 22 novembre 2022: Diana si trasferisce in Hotel!

Anticipazioni TV

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia cerca di liberarsi di Diana

Impegnarsi al massimo aiuta in un rapporto ma non basta, se ne rendono conto Julia e Sergio: i due ragazzi, bisognosi di intimità, sono costretti a mettere a punto un piano per liberarsi di Diana, almeno per qualche ora. Julia, stanca di non potersi godere un momento da sola con Sergio, chiede a Mario di cenare con Diana per allontanarla da casa. Ma quella che prometteva di essere una serata speciale si trasforma in una polveriera quando Diana torna a casa prima del previsto. E se a casa di Julia non riesce a regnare la pace, la serenità manca anche al laboratorio: la riduzione dell'orario di lavoro mette Elena sul piede di guerra.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen prega Ventura di aiutare Kiros

In Africa, Carmen cerca di convincere Victor a far rientrare finalmente Kiros al lavoro, ma il fidanzato è davvero irremovibile. Nonostante il No secco, Carmen non si lascia scoraggiare e inizia davvero a "bussare a tutte le porte" per ottenere clemenza per Kiros. Ma mentre la giovane, assalita dai sensi di colpa, continua a darsi da fare per farlo riassumere, Kiros le dice di non andare avanti perché non ha intenzione di tornare i falegnameria. E' così che dietro consiglio di Enoa, che le ha proposto di sfruttare le sue conoscenze per trovare un nuovo impiego a Kiros, Carmen farà un disperato tentativo: pregherà Ventura di offrire a Kiros l'opportunità negata da suo figlio, purtroppo senza successo.

La convivenza di Julia e Sergio continua a essere complicata dalla presenza di Diana. Stufo, Sergio chiede a Diana di trasferirsi in albergo ma la proposta offende la suocera. Nonostante tutto la donna capisce di dover assecondare la volontà della coppia - soprattutto dopo aver sorpreso i due ragazzi in un momento intimo - e così, seppur controvoglia accetta di passare una notte all'hotel di Tirso, la mattina seguente però si ripresenta a casa della figlia. Intanto per Julia la situazione inizia a farsi complicata anche con Elena, l'amica ha deciso di difendere i diritti dei suoi compagni colpiti dalla riduzione dell'orario.

