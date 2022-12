Un Altro Domani Anticipazioni 22 dicembre 2022: Enoa intercede in favore di Victor

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 22 dicembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Enoa intercederà per Victor affinché Carmen dia al ragazzo la possibilità di spiegarsi.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 22 dicembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Olga, la madre di Erik, si presenta all'improvviso all'hotel di Tirso per cercare di recuperare il rapporto col figlio, che lavora in albergo. Erik, però, si rifiuta di parlare con lei. Carmen, convinta dalle parole di Enoa, decide di ascoltare le spiegazioni di Victor. Patricia tenta di scoprire se il tenente Serralvo è coinvolto nella questione della perquisizione.

Un Altro Domani Anticipazioni: Enoa intercede con Carmen in favore di Victor

La decisione di Carmen di lasciare la Colonia al più presto sembra ormai irrevocabile, del resto questa scelta ha portato alla definitiva rottura del suo fidanzamento con Victor, la ragazza dunque non ha davvero più nulla che la lega a Rio Muni. Il figlio di Ventura sta soffrendo molto, non ha preso affatto bene infatti la repentina chiusura di Carmen, anzi, è furioso e decide di affrontarla. Il confronto sarà durissimo al punto che Victor si pentirà amaramente delle parole pronunciate, per fortuna Enoa riuscirà a mediare convincendo Carmen ad ascoltare le spiegazioni di Victor.

Un Altro Domani Anticipazioni: Ines sospetta di Patricia

Ines è sotto accusa dopo che Alicia ha rivelato di aver trovato nascosti in libreria soldi e documenti sottratti di recente a Ventura. La ragazza ha così scagionato il povero Angel - nel mirino dopo il furto - facendo ricadere ogni colpa su Ines. Ora la donna è costretta a vedersela con il perfido marito ma non solo, secondo anticipazioni la punizione più grande verrà da Angel: il giovane, furioso per le infami accuse mosse dall'amante nei sui confronti, finirà per abbandonarla al suo destino. E' in questo contesto che Ines sola e disperata inizierà a porsi alcuni dubbi sui motivi della sua cagionevole salute. I sospetti della donna inizieranno a concentrarsi su Patricia, lei, nemica di Ventura e soprattutto madre di Angel, potrebbe aver avuto più di un motivo per desiderare la sua rovina!

Carmen irremovibile, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 22 dicembre 2022

Dopo la confessione di Ribero che scagiona Eric dall'ennesimo disastro, il nipote di Tirso abbandona finalmente il triste proposito di lasciare l'Hotel. Purtroppo la serenità ritrovata durerà davvero poco, in albergo infatti si presenterà Olga, sua madre, decisa a recuperare il rapporto con Lui; Eric però non ne vorrà sapere. A Rio Muni Carmen, pur avendo accettato si ascoltare ancora una volta Victor, ha ben chiaro quello che vuole e lo confida anche a Kiros, rivelandogli ciò che prova e i motivi reali del suo fidanzamento con Victor. Nulla sembra più poter convincere Carmen a tornare indietro, neppure le pressioni di Francisco.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 19 al 23 dicembre 2022

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45