Un altro Domani Anticipazioni 21 giugno 2022: Tirso ha un inaspettato nemico

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 21 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Julia deve decidere, farsi guidare dalla testa o dal cuore? In Africa, anche Carmen deve risolvere un problema: i lavoratori della fabbrica stanno scioperando

Un altro Domani: Tirso fa un'offerta per la casa di Julia

Prima del previsto, Julia riceverà un'offerta per la casa da un acquirente inaspettato: Tirso sarà interessato a comprare l'abitazione appartenuta a Carlos. A Río Muni, Carmen scopre che gli operai sono molto sotto pressione a causa di turni di lavoro massacranti, suo padre infatti, sembra sfruttare i suoi uomini fino allo sfinimento. Don Francisco si arrabbia quando vede sua figlia intromettersi nei suoi affari e le chiede di starne fuori. Patricia intanto, porta avanti con ostinazione il piano di Francisco, l'accordo è di avvicinare Victor e Carmen senza obblighi, così che i due ragazzi vedano le nozze come una scelta volontaria. E' per questo che la donna inizierà a suggerire all'orecchio del giovane Victor, già attratto da Carmen, di corteggiarla, sottolineando come potrebbe così ottenere anche il rispetto e l'approvazione di suo padre Ventura.

Un altro Domani: Carmen decide di trattare con i lavoratori in sciopero

La vendita della casa è complicata per Julia. Da un lato, sua madre e Sergio tornano ai loro vecchi modi decidendo per lei e, dall'altro, l'offerta di Tirso viene superata da un altro acquirente. Julia è crisi, non sa davvero quale decisione prendere. Anche Carmen è tormentata, in Africa gli operai della fabbrica scioperano per il trattamento che subiscono in azienda. Decisa ad evitare un'escalation di violenza, Carmen si vede costretta a prendere una decisione che non piacerà affatto a suo padre:attraversare la selva per raggiungere il confine e negoziare con i lavoratori.

Mario e Tirso in guerra, nella Puntata di Un altro Domani del 21 giugno 2022

Mario si è presentato a casa di Julia con un'offerta migliore di quella di Tirso, l'anziano signore è pronto a pagare qualsiasi cifra per l'abitazione. La ghiotta proposta alletta molto Sergio che non comprende perchè Julia si ostini a voler dare la casa all'albergatore. La poverina è seriamente in difficoltà, non sa se far vincere la ragione o il cuore. Indecisa, cerca il consiglio di Elena a cui confida i suoi dubbi su Mario: l'uomo aveva forse un legame particolare con Carmen o Carlos? Carmen intanto, deve cercare di calmare gli operai in rivolta. Francisco incolpa la figlia di aver fomentato gli scioperanti e le chiede di starne fuori ma lei, pronta a riscattarsi, prova a risolvere il conflitto anche a costo di contravvenire ancora una volta alle regole di suo padre.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

