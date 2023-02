Un Altro Domani Anticipazioni 21 febbraio 2023: Alicia tiene in pugno Angel

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 21 febbraio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Angel scopre che Alicia è riuscita a fissare una nuova riunione con i Suarez, dimostrando ancora una volta di avere il ragazzo in pugno. Ma questa volta Angel non è disposto a cedere.

Un Altro Domani Anticipazioni: Maria teme di perdere Cloe per sempre

Dopo aver tanto riflettuto Cloe ha finito per dire addio per sempre al povero Erik, per quanto la decisione la rattristi capisce infatti di non poter perdere Dani. Ovviamente la giovane non conosce la vera identità del fidanzato "virtuale" e non sa che sta dicendo addio ad Erik solo per una menzogna. Maria è preoccupata teme che Erik possa da un momento all'altro rivelare a Cloe la verità mettendo a rischio la loro amicizia. Il ragazzo serba davvero un desiderio di vendetta?

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen in pena per Enoa

A Rio Muni l'inquietudine per Enoa aumenta considerevolmente. Carmen è assolutamente convinta che la giovane stia trascorrendo un periodo difficile e vuole aiutarla ma la domestica non sembra disposta ad accettare l'aiuto di nessuno, anzi scompare improvvisamente mettendo in serio allarme Carmen, sempre più convinta che dietro a questo inspiegabile comportamento ci sia qualcosa di molto molto grave!

Alicia vuole dimostrare ad Angel di averlo in pugno, nella Puntata di Un Altro Domani del 21 febbraio 2023

Ventura ha iniziato ad avere meno fiducia in Angel da quando l'operazione con i Suárez è andata male, la situazione si è fatta molto tesa almeno fino all'intervento di Alicia. Angel scopre infatti che la giovane è riuscita a fissare una nuova riunione con i Suarez, dimostrando ancora una volta di averlo in pugno. Il gesto di Alicia infatti non è altro che una dimostrazione di forza ma questa volta Angel non è disposto a cedere.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45