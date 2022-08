Un Altro Domani Anticipazioni 1° settembre 2022: Julia lascia per sempre il paese!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 1° settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Carmen e Kiros si preparano ad abbandonare la colonia insieme. Nel presente, Julia, dopo aver rifiutato la proposta di Leticia, è costretta a chiudere la bottega...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 1° settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5, mentre Carmen si prepara a scappare con Kiros, Victor è convinto che presto convolerà a nozze con lei. In provincia di Madrid, invece, Julia, dato che non ha risanato il debito con la madre, non può far altro che chiudere la bottega. A nulla serviranno gli sforzi di Tirso ed Elena per tentare di aiutarla...

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen e Kiros progettano la fuga...

Carmen, determinata a non accontentare Francisco e Ventura, i quali pretendono che lei si fidanzi ufficialmente con Victor entro la fine della settimana, ha escogitato un piano insieme a Kiros. La giovane e l'operaio hanno organizzato nei minimi dettagli la loro fuga, desiderosi di potersi finalmente vivere in pace il loro amore. Entrambi sanno che, se restassero a Rio Muni, non potrebbero mai e poi mai sperare in un "...e vissero per sempre felici e contenti".

Victor crede che Carmen voglia sposarlo, nella Puntata di Un Altro Domani del 1° settembre 2022

Consci di quanto il loro piano, per quanto accuratamente architettato, sia rischioso, in particolar modo per Kiros, la Villanueva ha mentito, per non destare sospetti. Quest'ultima ha assicurato a Patricia e al padre che, alla fine, sposerà il figlio di Ines e dello spietato imprenditore, come vogliono loro. Intanto, Carmen ed il suo amato sono pronti a lasciare per sempre la colonia. I due hanno progettato di fuggire proprio in concomitanza della festa di fidanzamento della ragazza con il Velez De Guevara junior, il quale, incredulo, si è visto fare la proposta da Linda...

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia obbligata ad andare via...

In provincia di Madrid, Julia ha rifiutato l'allettante proposta di Leticia. Se per tenere aperta la bottega, deve trasferirsi nella Capitale e licenziare tutti i membri del suo team, allora preferisce chiudere per sempre. Ed infatti, non riuscendo a restituire il prestito a Diana, l'imprenditrice si appresta a preparare i bagagli e a lasciare il paese. Tirso ed Elena, organizzano una colletta tra gli abitanti per aiutare Julia... peccato che, per quanto l'idea ed il gesto siano nobili, risultino totalmente inutili: i soldi raccolti non sono neanche lontanamente sufficienti...

