Un Altro Domani Anticipazioni 18 novembre 2022: Diana contro Mario. Non c'è pace per Julia!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda L'18 novembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Julia, decisa a liberarsi di Diana per qualche ora escogita un piano, purtroppo fallimentare!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 18 novembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Julia, esasperata dalle ingerenze della madre nella sua vita e in quella di Sergio, vorrebbe trascorrere una serata in intimità con lui e convince Mario a portare Diana a cena.

Un Altro Domani Anticipazioni: Ventura accetterà di scendere a patti con Patricia?

Patricia ha capito di dover fare un gesto significativo per fermare Ventura. E' così che ha assoldato una squadra di uomini per far sparire tutte le armi del malvivente. Neppure a dirlo, quando l'uomo ha scoperto del furto si è scagliato contro di lei minacciandola di fare del male a suo figlio Angel, ma Patricia ha giocato la carta dell'accordo. Ventura sarà disposto a scendere a patti col nemico?

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia mantiene il segreto su Carmen

Intanto l'idillio tra Julia e Sergio continua nonostante la presenza invadente e costante di Diana. La donna sembra proprio non lasciar fiato ai due piccioncini che, già provati dalla grave e difficile situazione economica, rischiano nuovamente di capitolare. La coppia però ben consapevole del pericolo, si impegna a cercare la massima sintonia nel rispetto delle scelte reciproche. Cercano dunque di condividere tutto, eppure c'è qualcosa di molto intimo di cui Julia non riesce proprio a rendere partecipe Sergio: il diario di Carmen. Nonostante l'insistenza del ragazzo, lei è decisa a non raccontare nulla.

Giulia escogita un piano per allontanare Diana ma è un fallimento! Nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 18 novembre 2022

Impegnarsi al massimo aiuta in un rapporto ma non basta, se ne rendono conto Julia e Sergio: i due ragazzi, bisognosi di intimità, sono costretti a mettere a punto un piano per liberarsi di Diana, almeno per qualche ora. Giulia, stanca di non potersi godere un momento da sola con Sergio, chiede a Mario di cenare con Diana per allontanarla da casa. Ma quella che prometteva di essere una serata speciale si trasforma in una polveriera quando Diana torna a casa prima del previsto. E se a casa di Julia non riesce a regnare la pace, la serenità manca anche al laboratorio: la riduzione dell'orario di lavoro mette Elena sul piede di guerra.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45