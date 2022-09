Un Altro Domani Anticipazioni 16 settembre 2022: Tensione alle stelle tra Kiros e Carmen!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 16 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Kiros non accoglierà con favore il ritorno di Carmen in fabbrica, anzi, la tensione sarà alle stelle.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 16 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45: Carmen accetta di riprendere il suo lavoro alla guida dell'ebanisteria, ma Kiros non sembra molto contento e si scontra con lei. Patricia ordina alla sua spia Jonas di scoprire la natura della merce pericolosa che Ventura e Francisco trasportano utilizzando i camion dell'azienda. Intanto Sergio inizia a lavorare al fianco di Julia.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia e Tirso sul punto di esplodere

Julia e Tirso sono due bombe ad orologeria sul punto di esplodere. Lei è molto stressata, ha ricevuto un ordine enorme e se le cose non dovessero andare la reputazione dell'azienda potrebbe essere compromessa. Tirso invece, è sopraffatto dall'arrivo del nipote Erik e dall'attesa che ha generato in città. Chi dei due farà scattare la scintilla? Nel frattempo a Rio Muni, Carmen, da quando ha perso il lavoro in fabbrica, sente che la sua vita sta diventando insignificante. Tale è il suo disagio, che si chiede persino se continuare a vivere alla colonia...

Un Altro Domani Anticipazioni: Tirso nasconde un segreto

Julia ha deciso di assumere Sergio in laboratorio e lo presenta agli altri colleghi. In realtà lo conoscono già tutti quindi lo accolgono con favore e senza troppi convenevoli. Tutti tranne Elena, che non si fida delle intenzioni di Sergio e teme che la sua presenza possa influire negativamente sull'ambiente di lavoro. Tirso nel frattempo, travolto dall'arrivo del nipote e dall'interesse che ha suscitato in paese, si chiude in se stesso. Un comportamento che condiziona molto il suo rapporto con Elena e Julia. La verità è che l'albergatore custodisce un segreto che rischia ora di venire alla luce.

Nella puntata di Un Altro Domani del 16 settembre: Kiros furioso con Carmen!

A Río Muni, Carmen accetta di tornare in fabbrica a condizione che Patricia rimanga fuori dalla gestione dell'officina. Purtroppo il suo rientro non verrà accolto da tutti gli operai, Kiros non sembrerà molto desideroso di lavorare di nuovo fianco a fianco con Carmen. La tensione tra i due è evidente. Alicia chiede consiglio a Linda per mantenere viva la sua relazione con Ángel ma quando mette in pratica i suoi consigli, Inés si rende conto che la sua assistente non ha affatto archiviato la storia con Angel, anzi, sta meditando di riprenderselo. Intanto Francisco rivela a Patricia dell'accordo che ha con Ventura e la mette in guardia dicendole di non interferire, ma lei, ignorando i suoi avvertimenti, fa pressioni su Jonás affinché continui a indagare sugli affari del compagno...

