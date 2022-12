Un Altro Domani Anticipazioni 16 dicembre 2022: Julia ed Elena ai ferri corti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 16 dicembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che dopo l'annullamento della commessa Julia ed Elena avranno un duro scontro!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 16 dicembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia è molto scossa dopo la furiosa litigata con Elena riguardo alla perdita della commessa di mobili; le due donne si accusano a vicenda per il fallimento dell'ordine

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia cerca di salvare l'affare

La compagnia di trasporti che Julia ha assunto per consegnare l'ordine l'ha abbandonata sul più bello. La poverina è quindi costretta a chiedere aiuto a un amico di Sergio ma soprattutto ad affidare totalmente la chiusura del commessa ai suoi operai. I ragazzi dovranno prendere il controllo della situazione e completare tutti i mobili senza fare errori mentre lei tenterà una disperata corsa contro il tempo per salvare l'affare!

Un Altro Domani Anticipazioni: Farncisco sotto accusa

In Guinea, qualcuno ha allertato la Guardia Coloniale denunciando strani spostamenti merci da parte dei corrieri della falegnameria di Francisco. Le voci iniziano a girare e in molto speculano sulla notizia, Patricia però sa già chi verrà interrogato per confermare le accuse: il tenente Serralvo, cioè colui che ha ordinato la perquisizione. Nel frattempo, Alicia scopre i soldi e i documenti rubati a Ventura nascosti in libreria e capisce che dietro al furto di cui è stato accusato Angel c'è in realtà Ines.

Julia costretta a prendere una decisione drastica, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 16 dicembre 2022

Julia tenta di negoziare con trasportatori e con il committente per salvare la commessa dei mobili, intanto al laboratorio i ragazzi, guidati da Elena stanno cercando di completare l'ordine. Nonostante tutti gli sforzi le cose precipitano e l'ordine viene definitivamente annullato. Tra Julia ed Elena si anima uno scontro senza precedenti. Ora a Julia toccherà prendere una decisione senza precedenti per ristabilire l'ordine ma anche per cercare di salvare il rapporto con l'ormai ex amica!

