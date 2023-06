Un Altro Domani Anticipazioni 15 giugno 2023: Victor sfida suo padre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 15 giugno su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Ventura scatenerà tutta la sua furia su Victor dopo l'oltraggio ricevuto. E' guerra tra padre e figlio!

Anticipazioni Un Altro Domani: Tirso rifiuta un riavvicinamento a Julia

Mentre Julia ci tiene a ringraziare le sue dipendenti per il lavoro fatto e la fedeltà dimostrata nonostante tutto, arriva la notizia di un incasso consistente per la bottega. Elena cerca di convincere Tirso a riavvicinarsi a Julia ora che è stata scagionata: non è lei l'autrice degli articoli. Purtroppo Tirso sembra non volerne sapere. A Rio Muni, Mabale e gli operai fanno una bella sorpresa a Kiros regalandogli il biglietto del traghetto per andare a sostenere l'esame.

Anticipazioni Un Altro Domani: Leo se ne va e Julia teme sia colpa di sua madre

Ventura organizza una serata con i suoi soci e i suoi amici per celebrare un ritorno alla normalità, ma Victor non ci sta. Julia vuole capire perché Leo abbia deciso di tornare in albergo, teme che ci sia colpa di sua madre. Anticipazioni rivelano però che ciò che allontanerà Leo non sarà assolutamente Diana. Tirso, nel frattempo, è diviso tra Erik, che ancora non accetta la sua relazione con la madre, e l'amicizia ormai al capolinea con Julia

Ventura su tutte le furie, nella puntata di Un Altro Domani del 15 giugno 2023

In Africa, la rabbia di Ventura si scatena dopo l'oltraggio di Victor. La preoccupazione di Carmen per Victor aumenta e la ragazza confida le sue paure a Enoa. Carmen teme ritorsioni, Ventura potrebbe volersi vendicare, è quindi il momento di agire per evitare rimpianti in futuro. Angel viene a sapere che Carmen segretamente sta continuando ad aiutare Victor, mentre Linda, scopre da Ines che Angel non è il buon amico che sperava, anzi, è probabile che il ragazzo abbia rivelato ala perfida madre, il piano di Linda per accaparrarsi il Rio Club.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45