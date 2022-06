Un altro Domani Anticipazioni 14 giugno 2022: la vita di Kiros nelle mani di Carmen

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 14 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Carmen tenterà disperatamente di salvare la vita di Kiros, anche a costo di andare ancora una volta contro suo padre Francisco.

Un altro Domani: Julia in ansia per Sergio

Carmen prima di partire parla a suo padre con il cuore in mano. Francisco, commosso dalla sincerità della figlia, le chiede di restare in Africa e le promette che non le mentirà mai più. Per convincerla le fa inoltre una proposta molto allettante, una proposta di cui Patricia non sa ancora nulla ma che, si scontrerà fortemente con le aspirazioni della donna. Nel presente Julia ha una bella gatta da pelare, il povero Sergio, dopo l'accesa discussione, ha deciso di far perdere le sue tracce: la giovane teme che il fidanzato possa aver compiuto un gesto inconsulto.

Un altro Domani: Kiros ha un grave incidente

Patricia non l'ha presa bene ma alla fine è stata costretta ad accettare il coinvolgimento di Carmen in azienda. La ragazza il mattino seguente si presenta in falegnameria ma qualcosa va storto: assiste ad un terribile incidente. Il povero Kiros si ferisce gravemente; a correre in suo soccorso sono solo gli operai, Francisco e Patricia guardano la scena con totale indifferenza, preoccupandosi solo di evitare scandali che coinvolgano la fabbrica. Carmen è scioccata, suo padre tratta i suoi dipendenti come schiavi! Nel frattempo Julia, memore delle parole di Sergio - "Non mi vedrei mai più" - inizia seriamente a preoccuparsi e, senza esitare, corre a cercarlo.

Carmen alla disperata ricerca di farmaci, nella puntata di Un Altro Domani del 14 giugno 2022

Julia è molto preoccupata per Sergio, nonostante Diana cerchi di tranquillizzarla, la ragazza sente che potrebbe essere successo qualcosa di grave. Tirso, dopo aver inizialmente minimizzato, comprendendo la preoccupazione di Julia e pronto ad aiutarla, mobilita il paese affinché si mettano tutti sulle tracce di Sergio. Carmen è furiosa con suo padre, Francisco infatti, non ha previsto alcuna assicurazione sul lavoro per i propri dipendenti. La mancanza di medicine della colonia inoltre, non fa che peggiorare la situazione, i pochi farmaci disponibili sono ad appannaggio esclusivo dei Signori. Carmen dovrà andare contro gli ordini di suo padre se vorrà tentare di salvare Kiros!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

