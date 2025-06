Ulisse: il piacere della scoperta, 80 anni dopo l'atomica, questa sera su Rai1

Anticipazioni TV

Alberto Angela racconta "Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo"

Si intitola "Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo" lo speciale di "Ulisse, il piacere della scoperta", il programma di Alberto Angela che Rai Cultura propone oggi, lunedì 2 giugno alle 21.30 su Rai 1.

Ulisse, il piacere della scoperta, le anticipazioni della puntata di lunedì 2 giugno

In occasione degli ottant’anni dal lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, avvenuto nell’agosto del 1945, Alberto Angela ripercorre le tappe fondamentali di questo evento che ha segnato la storia dell’umanità.

In questa puntata si cercherà di capire come gli ordigni vennero realizzati e come si arrivò alla decisione di sganciarli sul Giappone. Si ripercorreranno le ragioni militari e politiche che hanno portato alla nascita del "progetto Manhattan", con l’eccezionale gruppo di scienziati che vi lavorò, tra i quali Oppenheimer ed Enrico Fermi, che svolse un ruolo decisivo: e le telecamere del programma entreranno nella storica palazzina che un tempo era il suo laboratorio di ricerca, in via Panisperna, a Roma.

In Giappone, invece, Alberto Angela accompagnerà gli spettatori in alcuni dei luoghi protagonisti di questa pagina della storia, prima di spostarsi a Hiroshima e Nagasaki, le due città che furono scelte come obiettivo delle prime bombe atomiche.

Attraverso ricostruzioni filmate, si rivivrà ciò che accadde sull’Enola Gay, l’aereo che il 6 agosto 1945, effettuò la missione su Hiroshima, grazie anche alla testimonianza di chi era a bordo. A Hiroshima, Alberto Angela racconterà gli effetti dello sgancio della prima bomba nucleare, attraverso alcuni dei luoghi simbolo di quella tragedia come il Genbaku Dome, la Cupola della bomba atomica, e il Museo della Pace di Hiroshima che contiene alcune delle più toccanti testimonianze di quei giorni. A Nagasaki, invece, la città colpita dalla seconda bomba atomica, si ripercorreranno le tappe che portarono alla sua distruzione il 9 agosto del 1945.

Una puntata durante la quale si ascolteranno le voci degli hibakusha, i sopravvissuti delle due bombe atomiche, tra i quali Terumi Tanaka, rappresentante dell’associazione Nihon Hidankyo che nel dicembre 2024 è stata insignita del premio Nobel per la Pace per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e aver portato avanti la testimonianza dei sopravvissuti.