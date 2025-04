Tutto Quello Che Ho: la Seconda Puntata ci aspetta Stasera, mercoledì 16 aprile 2025. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Questa sera secondo appuntamento con Tutto quello che ho, la Fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda in prima serata su Canale5.

Questa sera, mercoledì 16 aprile 2025, non perdete il secondo appuntamento con Tutto Quello che Ho, la nuova fiction di Canale5. Vanessa Incontrada e Marco Bonini sono i protagonisti di una storia drammatica, cominciata con un evento terribile che ha cambiato la vita di una famiglia di Livorno, felice e serena. Verità che emergono dal nulla e altre che devono essere ancora scoperte, sensi di colpa ma anche di inadeguatezza coinvolgono tutti i personaggi di questa affascinante serie, che va in onda alle ore 21.40.

Tutto Quello che Ho: ecco dove eravamo rimasti

Tutto Quello che Ho è la nuova fiction della prima serata di Canale5. La serie ha come grande protagonista la ricerca, quella che porterà Lavinia e Matteo, interpretati da Vanessa Incontrada e Marco Bonini, ad allontanarsi con ferocia per poi ritrovarsi. Ma la ricerca coinvolgerà anche il giovane Roberto, un ragazzo rimasto solo con se stesso e con la rabbia che prova dopo la morte della sua adorata Camilla. Ed è proprio la morte di Camilla che ha aperto la prima puntata andata in onda lo scorso mercoledì, 9 aprile 2025.

La vita della famiglia Santovito viene sconvolta dalla scomparsa della giovane Camilla, una ragazza piena di vita, trovata purtroppo senza vita in un campo di mais, alle porte della città di Livorno. I suoi genitori, Marco e Lavinia, hanno iniziato a indagare su cosa sia successo alla loro bambina e le prime indagini li hanno portati a pensare che la loro piccola sia stata brutalmente uccisa da Kevin, il ragazzo con cui – da qualche tempo e di nascosto – aveva una relazione. Kevin è stato arrestato ma le cose a Lavinia non tornano del tutto. L’incontro con la madre del giovane di origine nigeriana e la scoperta che Camilla faceva volontariato nella comunità dell'innamorato – anche in questo caso senza dire nulla ai suoi genitori – hanno instillato tanti dubbi in lei. Il suo istinto materno, l’unica cosa che in questo momento le è rimasta per aiutare la sua piccolina, le dice che c’è dell’altro. I messaggi che Camilla scriveva a Kevin erano sinceri e non lasciano pensare che la giovane potesse avere paura di lui. Marco è però certo che si sia trattato di femminicidio e a renderlo più sicuro delle sue idee sono state le parole del medico legale, che ha rivelato che Camilla ha abortito. Il poliziotto si è quindi convinto che proprio questo aborto sia stato la causa della morte della sua primogenita. Roberto, il secondo figlio di Lavinia e Matteo, sta soffrendo ma da solo. Sua madre e suo padre, impegnati come sono nella ricerca della verità, non si stanno occupando di lui, della sua vita (che intanto va avanti e che lo vuole portare a un’importante gara di canottaggio) e del suo dolore.

Ecco cosa succederà nella seconda puntata di Tutto Quello che Ho

La seconda puntata di Tutto Quello che Ho va in onda stasera, 16 aprile 2025, in prima serata su Canale5. Nell’episodio vedremo Marco e Lavinia prendere due strade diverse nelle loro indagini sulla morte di Camilla. Marco continuerà a credere alla colpevolezza di Kevin mentre sua moglie non sarà d’accordo con lui. L’avvocato tenterà di capire di più sul rapporto tra sua figlia e il giovane Kevin attualmente in carcere. Per riuscirci si avvicinerà al mondo del ragazzo e dovrà abbandonare i pregiudizi anche se questo vorrà dire tradire la fiducia del suo amato marito, che non riuscirà a credere di aver perso il suo sostegno. Ma Lavinia sarà convinta più che mai che la verità sia ancora molto lontana e che le ricerche debbano aprirsi ad altro, cosa che il suo consorte negherà e impedirà con ogni forza.

Tutto quello che ho va in onda in prima serata su Canale5.