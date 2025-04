Tutto Quello Che Ho: Vanessa Incontrada e Marco Bonini protagonisti della nuova Fiction da Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Vanessa Incontrada e Marco Bonini sono i protagonisti di un nuovo appuntamento nella prima serata di Canale5. Arriva la Fiction Tutto quello che ho, pronta a farci scoprire cosa può fare l'istinto di una madre per salvare una famiglia una volta unita e felice, travolta da una tragica e improvvisa scomparsa.

Da questa sera, mercoledì 9 aprile 2025, in prima serata su Canale5, arriva Tutto quello che ho, la nuova Fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. La serie, una coproduzione RTI - 7 Verticale diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, ci porta a conoscere una famiglia travolta da un tragico e misterioso evento. Un padre e una madre dovranno affrontare il dramma della scomparsa della loro figlia appena maggiorenne e saranno costretti a fare i conti con verità inaspettate. L’istinto materno sarà l’unica arma per capire cosa sia successo. Ma scopriamo insieme la trama completa di questo nuovo e appassionante appuntamento e vediamo cosa rivelano le anticipazioni della prima delle quattro puntate in arrivo.

Tutto quello che ho: ecco la trama della nuova serie con Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada e Marco Bonini tornano su Canale5 con una Fiction appassionante e piena di sentimenti. Tutto quello che ho racconta la storia di Lavinia e Matteo Santovito, marito e moglie. Lei è un avvocato di successo, lui un poliziotto ma sono soprattutto una coppia affiatata e serena con due figli. Camilla, la primogenita, è una diciottenne solare amante dei social, su cui condivide ogni cosa mentre Roberto è un quattordicenne timido appassionato di canottaggio. La famiglia vive felice a Livorno e tutto procede per il meglio almeno sino a quando Camilla non torna a casa il venerdì sera, dopo una serata passata con gli amici.

Sua madre e suo padre si mettono subito a cercarla ma i loro metodi di ricerca si mostrano sin da subito diversi. Mentre Matteo guida la sua squadra setacciando tutta la città, Lavinia segue le tracce che sua figlia ha lasciato tramite fotografie, note vocali e ricette, trovandosi davanti a una realtà che fatica a comprendere. La svolta arriva dopo l’arresto di Kevin, un ragazzo di origini nigeriane con precedenti penali, che conosce Camilla e che fornisce delle preziose risposte. Matteo accusa il giovane Kevin di essere coinvolto nella sparizione della sua bambina mentre Lavinia ha molti dubbi in merito e crede che ci sia un’altra verità da scoprire. La sua ricerca la porterà a scoprire un mondo fatto d’amore dove Camilla non correva alcun pericolo e in cui era felice ma soprattutto la spingerà a sfidare la polizia, il suo studio legale e pure la fiducia del marito, guidata dall’unica cosa che ha e di cui è certa: il suo istinto materno.

I personaggi di Tutto quello che ho: ecco il cast della nuova Fiction di Canale5

Scopriamo insieme il nutrito cast di Tutto quello che Ho in onda da questa sera, 9 aprile 2025.

I Protagonisti

Vanessa Incontrada è Lavinia , un avvocato di successo che riesce a conciliare la professione con la vita familiare, senza mai perdere il sorriso. Innamoratissima del marito è una moglie premurosa ma è anche una madre attenta , che segue la crescita di Camilla e di Roberto, ben consapevole di come entrambi stiano attraversando un’età delicata. Dotata di profonda sensibilità ed empatia, riesce sempre ad andare al di là delle apparenze ed è proprio questa sua capacità che sarà fondamentale quando un evento drammatico si abbatterà sulla sua famiglia. Scoprirà di avere un enorme coraggio che le permetterà di seguire il proprio istinto per seguire un percorso pieno di ostacoli ma che la porterà alla scoperta di una verità difficile da conquistare;

Tutto quello che ho: le anticipazioni della prima puntata della Fiction di Canale5

Scopriamo insieme cosa succederà nella prima puntata di Tutto quello che ho, in onda questa sera – mercoledì 9 aprile 2025 – alle ore 21.35 su Canale5.

Nel primo dei quattro appuntamenti con la Fiction con Vanessa Incontrata e Marco Bonini, conosceremo la famiglia Santovito e tutti gli amici e colleghi che colorano la vita di Lavinia, Matteo, Camilla e Roberto. Tutti sono molto felici e Matteo e Lavinia si amano molto ma soprattutto sono contenti di aver creato un nucleo dove tutto è sereno e dove genitori e figli hanno un grande dialogo. Ma le cose cambiano improvvisamente durante un classico venerdì sera. Camilla non torna più a casa e sembra essere sparita nel nulla. Cosa le sarà successo? Matteo e Lavinia si metteranno subito alla sua ricerca ma con metodi diversi, che li porteranno a prendere delle strade differenti e a minare il loro rapporto.

Tutto quello che ho va in onda in prima serata su Canale5.