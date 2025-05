Tradimento: Selin, vittima o carnefice? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Selin ci fa più pena o più rabbia? Ecco la nostra opinione in merito a questo controverso personaggio...

I fedelissimi di Tradimento, l'appassionante soap opera turca di Canale 5, nutrivano una certa simpatia nei confronti dell'amica ai margini di Oylum, l'insicura Selin; tuttavia, pian piano hanno cambiato opinione su di lei. Infatti, pur di coronare il suo sogno d'amore e di maternità, ha commesso una follia dietro l'altra. Ma, alla fine, Selin suscita più tenerezza per tutto ciò che di brutto le è capitato o più antipatia per tutto ciò che di brutto ha fatto? Questo è il nostro pensiero al riguardo...

Tradimento: Selin, la classica "brava ragazza"...

Selin è sempre stata la classica "brava ragazza": timida e dolce, non mai osato fare il passo più lungo della gamba, preferendo di gran lunga restare al proprio posto per evitare di ritrovarsi al centro dell'attenzione, o di dare fastidio a qualcuno. Selin faceva il tifo per Oylum e Tolga, sognando segretamente di poter realizzare anche il suo personale sogno d'amore, fidanzandosi con Ozan. Peccato che quest'ultimo non l'abbia mai nemmeno degnata di uno sguardo, facendola sentire ancora più insicura. Infatti, Ozan vedeva la rossa solo come l'amica di sua sorella, e niente di più. Ed è forse proprio per questo suo desiderio di essere "vista" da un ragazzo che quando Tolga ed Oylum si sono lasciati, Selin non ha rifiutato la corte del giovane...

Tradimento: Selin e Tolga si sposano, ma...

Selin e Tolga hanno dato avvio ad una love story in piena regola, e così tra lei ed Oylum il rapporto di amicizia si è bruscamente interrotto. D'altra parte, Selin doveva capire sin da subito che, in verità, il suo nuovo partner non voleva far altro che provocare e vendicarsi dell'amata, che intanto era rimasta incinta di Behram. Forse peccando d'ingenuità, o forse preferendo non vedere pur di coronare il sogno d'amore, la poverina ha accettato la proposta di matrimonio di Tolga senza battere ciglio, impaziente di svestire i panni del personaggio secondario della trama per diventare finalmente la protagonista del suo "romanzo rosa". Purtroppo, però, il sogno ad occhi aperti di Selin si è ben presto trasformato in un vero e proprio incubo!

Tradimento: Selin, vittima o carnefice?

Selin era convinta che, restando incinta, Tolga si sarebbe concentrato sul loro matrimonio, dimenticando una volta per tutte Oylum, ma si sbagliava: nonostante stesse per diventare padre, il moro continuava a pensare all'ex. Come se non bastasse, la rossa ha perduto la figlioletta che portava in grembo, e a causa di un intervento non previsto, le è stata tolta la possibilità di poter concepire in futuro. Oltan, però, le ha chiesto di mentire a Tolga, fingendo di essere ancora in dolce attesa. Quando quest'ultimo ha scoperto la verità, è andato su tutte le furie: tra i coniugi è esplosa un'accesa discussione, culminata con la caduta dalle scale di Selin. Quel che sappiamo è che prima lei farà scagionare Tolga, accusato da Serra di averla spinta e quindi finito in manette, poi si ferirà da sola e scaricherà la colpa su di lui proprio per farlo incriminare. In entrambi i casi, l'obiettivo sarà tenersi stretto il marito, che di lei non vuole saperne, innamorato com'è di Oylum. Indubbiamente, Selin commette una serie di scorrettezze e follie una dietro l'altra, ed il fatto che il "movente" sia l'amore che nutre nei confronti di Tolga non è di certo una scusante. La giovane ha ormai assunto un atteggiamento che c'indigna profondamente, anche se, osservando la situazione con maggiore attenzione, potremmo addirittura iniziare a provare un po' di pena nei suoi confronti. In fin dei conti, Selin si comporta in modo sbagliato, spesso infantile e peggio egoistico e sconsiderato, perché molto infelice.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.