Tradimento, Puntata Serale: Ecco che cosa succederà a Stasera, 23 febbraio 2025, su Canale5

Tradimento ci fa compagnia anche nella prima serata di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda stasera, 23 febbraio 2025.

Questa sera, domenica 23 febbraio 2025, non perdete l’appuntamento serale con Tradimento. Ci aspettano nuove trame e nuove intrighi che vedono protagonisti la famiglia di Guzide, un giudice integerrimo ma ora costretta a fare i conti con verità che hanno sconvolto la sua vita famigliare e personale. Dopo una settimana piena di colpi di scena, gli episodi che arriveranno su Canale5 a partire dalle ore 21.30, ci lasceranno con il fiato sospeso sino a tarda sera. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Tradimento: ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Tra Guzide e Tarik continua la guerra e la giudice ha perso il suo lavoro anzi la sua carica, a causa della denuncia del suo ex compagno, furioso per l’ingiunzione sul terreno di un suo cliente. Yesim ha ucciso Burcu e spera che nessuno la scopra. Purtroppo però le telecamere di sorveglianza della stazione potrebbero incastrarla. Intanto Oylum ha cercato di trovare l’uomo che l’ha investita ma per il momento non sembra essere riuscita nel suo intento mentre Ozan è stato scagionato ed è tornato a casa. Guzide ha perdonato entrambi i suoi figli mentre Tarik pare aver chiuso ogni rapporto con loro. Behram si sta invece dimostrando un personaggio sempre più ambiguo.

Tradimento Anticipazioni 23 febbraio 2025: ecco cosa vedremo stasera su Canale5

Tradimento va in onda questa sera, domenica 23 febbraio 2025, in prima serata su Canale5. Negli episodi: Oylum fa definitivamente pace con Tolga, che vivrà un momento drammatico a causa di un attacco hacker contro la sua azienda. Il giovane deve trovare presto una soluzione ma si rende conto che la cifra chiesta dall’hacker è così tanto alta da fargli capire che c’è una sola persona che lo può aiutare.

Yesim parte per Antalya e affida sua figlia a una giovane tata, Selime. Guzide e Umit pedinano la baby sitter e, sfruttando un momento di distrazione della ragazza, riescono ad avvicinarsi a Oyku. La piccola, che era stata molto bene a casa della giudice, chiede e ottiene di ritornarci. Selime si rende conto dell’assenza della bambina troppo tardi e decide di non sporgere denuncia per via di alcuni suoi precedenti penali. Tarik convince Tahir, boss malavitoso ma anche vero proprietario del terreno posto sotto ingiunzione, a confrontarsi con Elmas. L’uomo accetta ma scopre che la donna è la nipote di un potentissimo boss, a cui lui deve rispetto.

Oyku si sente male e finisce in pronto soccorso. Guzide va nel panico e teme che Tarik venga a scoprire cosa è successo alla figlia. I medici hanno infatti bisogno di un documento della piccola e Oylum e Behram, per salvare la giudice, si introducono a casa di Yesim per prenderlo. Purtroppo i problemi non finiscono qui. Per dimettere Oyku i dottori chiedono l’autorizzazione di un genitore. Ozan è quindi chiamato in causa e per telefono finge di essere il padre della ragazzina.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.