Tradimento: Oylum e Kahraman avranno il loro lieto fine? Ecco che cosa ne pensiamo

Oylum e Kahraman sembrano aver trovato un po' di serenità, ma visto che lei non ne è innamorata, potranno davvero mai avere il loro "e vissero per sempre felici e contenti"? Ecco la nostra opinione al riguardo...

Il matrimonio di Oylum e Kahraman, si sa, non è fondato sull'amore: mentre lui ha perso la testa per lei, Oylum ha sempre dichiarato di non esserne innamorata. Partendo da questo presupposto siamo davvero sicuri che ci sarà la possibilità di un lieto fine in piena regola per la coppia? Questo è quello che pensiamo noi al riguardo...

Tradimento: Oylum amava tanto Tolga, ma...

Oylum era una ragazza ottimista, spensierata ed innamoratissima del suo fidanzato, Tolga: con lui sognava un futuro radioso, in cui sarebbe diventata prima sua moglie e poi la madre dei suoi figli. Tuttavia, la vita aveva in serbo qualcosa di molto diverso, e di certo più deludente per la povera Oylum. Quest'ultima, alla fine, è riuscita a realizzare soltanto parte del suo sogno, dando alla luce il figlio di Tolga, il piccolo Can, ma gli ha dovuto dare il cognome dell'uomo che si era vista costretta a sposare, ossia lo spregevole Behram...

Tradimento: Oylum sposa Kahraman, pur non amandolo!

Oylum non ha avuto altra scelta, ha dovuto dire addio per sempre al suo desidero di costruirsi una famiglia ed un futuro insieme al suo unico vero amore, Tolga: sia lei che lui erano andati avanti sposando altre persone, quindi non sarebbero mai più potuti tornare indietro. A questo punto, Oylum ha fatto un drastico cambiamento caratteriale, divenendo più cupa e specialmente più disillusa. Proprio per tale ragione, quando Kahraman le ha fatto la proposta di matrimonio, la mora, pur non amandolo, ha scelto di dargli una risposta affermativa...

Tradimento: Oylum e Kahraman vivranno per sempre felici e contenti?

Alla fine, Oylum ha cacciato via Tolga, del quale è ancora innamorata, ed ha detto di "sì" a Kahraman, per il quale nutre soltanto affetto e stima. Come ha confessato a Kahraman stesso e poi a sua madre Guzide, la ragazza ha deciso di convolare a nozze con il cugino del defunto marito soltanto perché conscia di potersi fidare ciecamente: a Kahraman viene naturale mettere lei e soprattutto il piccolo Can al primo posto. Insomma, Oylum, nonostante la giovane età, ha fatto una scelta radicale, rinunciando a sposare l'amato e prediligendo invece un potenziale padre perfetto per il figlioletto. La mora appare serena al fianco di Kahraman, che in fin dei conti è una brava persona, ma la serenità e la felicità non sono la stessa cosa. A nostro parere, le fondamenta di questo matrimonio non sono solide, non essendo esso basato sull'amore, quindi non è difficile ipotizzare che il castello che stanno costruendo crollerà: al momento, un "lieto fine" da favola per la coppia in questione appare come un miraggio... a meno che, con il passare del tempo, Oylum non inizi a sentire le farfalle nello stomaco per il consorte!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.