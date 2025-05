Tradimento non va in onda il 2 maggio 2025. Quando tornerà su Canale5 e Anticipazioni dei Nuovi Episodi

Anticipazioni TV

Tradimento "fa ponte": la Soap Opera turca di successo non andrà in onda neanche domani, venerdì 2 maggio 2025. Ecco quando rivedremo Guzide e gli altri su Canale5 e che cosa accadrà nelle nuove puntate.

Tradimento sta per essere messa di nuovo in pausa: l'amata soap opera turca di Canale 5 non verrà trasmessa neanche domani, venerdì 2 maggio 2025. Tuttavia, per fortuna tornerà a tenerci compagnia molto presto. Ecco che cosa sta succedendo al palinsesto di Tradimento, dove siamo rimasti e che cosa vedremo nelle nuove puntate di questa avvincente dizi!

Tradimento "fa ponte"!

Purtroppo non ci sono buone notizie per i fan di questa dizi turca: anche domani salterà il consueto appuntamento con Tradimento, l'avvincente soap opera che va in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5, ed il venerdì anche in prima serata. In occasione della Festa dei Lavoratori, giovedì 1° maggio 2025, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda di Tradimento per due giorni e di raddoppiare l'appuntamento con un'altra soap turca, ossia The Family. Tuttavia, La regolare messa in onda di Tradimento riprenderà già a partire da domani sera; infatti, non salterà l'appuntamento del venerdì sera con questa soap.

Tradimento: Ecco dove eravamo rimasti...

Nella puntata serale del 30 aprile 2025 di Tradimento, mentre Tolga si augura che Selin voglia vederlo per mettere un punto alla loro relazione amorosa, che non rende felici nessun dei suoi, la rossa sta ricevendo un "prezioso" consiglio da parte di Serra. Quest'ultima suggerisce a Selin di mentire al marito, perché una bugia potrebbe permetterle di tenerselo stretto: dovrà rivelargli di essere in dolce attesa. In un primo momento, l'ex migliore amica di Oylum, onesta com'è, si rifiuta di darle ascolto; tuttavia, quando si renderà conto che Tolga è sul punto di dirle addio, istintivamente si metterà una mano sul ventre e gli confesserà di essere incinta...

Le Anticipazioni dei Nuovi Episodi di Tradimento

Nelle prossime puntate di Tradimento, quelle in onda domani sera, 2 maggio 2025, Umit verrà a sapere che Ozan ha mentito sul suo lavoro; non è infatti stato assunto come corriere ma, a causa di un suo errore, ha ripiegato su una società di spedizioni, per cui fa il corriere. Guzide scoprirà che il latte artificiale di Can è sparito dalla sua casa e accuserà Zelis di aver complottato con Mualla. La ragazza, indignata, convincerà il marito ad andarsene e a lasciare la casa della madre rifugiandosi da Tarik. Anche Ilknur lascerà l’appartamento. Fingendosi all’oscuro di tutto e furiosa per le accuse mosse alla figlia, abbandonerà Guzide e chiederà asilo a Mualla...

