Tradimento: la Nuova Puntata della Fiction Turca va in onda Questa Sera, 26 gennaio 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Doppio appuntamento settimanale con Tradimento. La Fiction turca, con Vahide Percin, l’Hunkar di Terra Amara, torna a farci compagnia questa sera, 26 gennaio 2025, in prima serata su Canale5, dopo l’appuntamento in onda sabato pomeriggio, 25 gennaio 2025. Ma cosa succederà negli episodi in onda oggi? Scopriamolo insieme.

Tradimento bissa il suo appuntamento e torna in onda in prima serata su Canale5 dopo gli episodi di domenica 25 gennaio 2025.

Nell’appuntamento di Tradimento del 25 gennaio 2025, Guzide è stata spietata con Tarik e ha imposto delle grosse ed esose condizioni per concedergli il divorzio. Yesim non si è fatta scappare l’occasione per mettere la sua rivale in difficoltà e ha cercato di metterle contro Oylum, sua figlia, che intanto sta cercando di recuperare il rapporto con il padre e di conoscere la sua sorellina.

Yesim è finita sotto ricatto. Qualcuno ha messo le mani sul video che smentisce il fatto che lei sia stata rapinata e che quindi potrebbe svelare a Tarik l’inganno della sua compagna. La donna non sa che a tenerla sotto scacco è Burcu, la sua amica, che l’ha aiutata a mettere in scena tutto ma che, evidentemente, ha altri progetti in mente. Oylum, per proteggere una sua amica aggredita da un malvivente, viene scaraventata a terra e priva si sensi viene portata in ospedale.

Tradimento: ecco cosa succederà nelle puntate in onda oggi, 26 gennaio 2025, su Canale5

Nella puntata di Tradimento in onda il 26 gennaio 2025, alle ore 21.30 su Canale5, si aggiungeranno nuovi tasselli nell’intricata storia di Guzide e della sua famiglia. Ecco le anticipazioni di cosa succederà.

Guzide arriva in ospedale per vedere sua figlia e ha un duro scontro con Yesim. La donna fa in modo che la sua rivale non possa vedere sua figlia e si barrica dentro alla stanza con Oylum. Più tardi la donna si intrufola in casa di Guzide per convincerla a concedere il divorzio a Tarik ma la giudice, visto le ultime vicende, sembra più che mai decisa a non darla vinta alla nemica e non vuole permetterle di sposare il suo ex. Tra le due donne scoppia una lite furiosa.

Umit riesce a riaprire il suo laboratorio di cosmetici ma trova subito degli ostacoli con i fornitori. Ozan invece avrà buone notizie. Il ragazzo scoprirà di potersi riprendere economicamente grazie a un lavoro come coordinato di un progetto di un’azienda importante e questo gli salverà la carriera. Sezai consegna a Guzide i documenti per l’espatrio di Oylum. La ragazza potrà finalmente andare negli Stati Uniti per studiare danza?

Tradimento va in onda il sabato pomeriggio e la domenica in prima serata su Canale5.