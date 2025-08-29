Tradimento torna stasera, 29 agosto 2025, su Canale5: Guzide delusa da Sezai mentre Selin spara a Tolga

Anticipazioni TV

Tradimento torna dopo la pausa estiva e riprende la sua programmazione nel prime time di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap in onda oggi, 29 agosto 2025.

L’attesa è finita e Tradimento sta tornando. Dopo la lunga pausa estiva, da oggi – venerdì 29 agosto 2025 - la Soap di Canale5 riprende la sua regolare messa in onda e lo fa con gli appuntamenti serali, esattamente come ci aveva abituato sino a giugno scorso. La storia dell’integerrima giudice Guzide riprende da dove l’abbiamo lasciata, ovvero da un punto saliente della sua storia, quando un’altra verità è venuta a galla. Ma scopriamo nel dettaglio cosa vedremo questa sera, a partire dalle ore 21.40.

Tradimento torna su Canale5: ecco cosa succederà alla Soap in autunno

Ci siamo, come promesso a giugno 2025, Tradimento torna a fine estate e lo fa precisamente il 29 agosto 2025, con un appuntamento ricchissimo di suspence e di verità da svelare. La Soap di Canale5 continuerà ad avere un posto nella prima serata di Canale5, esattamente come prima e per il momento sembra che il giorno a lei dedicato sia il venerdì. La domenica è infatti già impegnata con un altro appuntamento turco ovvero La Notte nel Cuore, che come le vicende di Guzide, sta appassionando il pubblico italiano. Per il momento, almeno per questa settimana e probabilmente anche per la prossima, Tradimento sarà trasmessa in una sola serata, con una lunga puntata, ed è previsto presto il gran finale, che sicuramente ci sarà prima dell’inverno. Ma da dove si ripartirà?

Tradimento: ecco cosa è successo nella puntata del 27 giugno 2025

Nell’ultima puntata di Tradimento prima della pausa estiva, andata in onda il 27 giugno 2025, Ipek ha cominciato a pagare per i suoi imbrogli. La ragazza ha finto la sua morte ma Yesim ha scoperto tutto e avvisato Oltan, che ha avuto un confronto durissimo con la donna e, deluso, ha chiuso completamente con lei. Stessa cosa ha deciso di fare Sezai, ferito da quello che ha combinato sua figlia, pur di allontanarlo da Guzide di cui lei è gelosa e che incolpa (ingiustamente) per la morte della madre.

Selin è tornata a casa, accolta in festa da Serra mentre Sezai e Guzide hanno deciso di sposarsi. Kahraman ha salvato la vita a Ozan ma è rimasto ferito, seppellito da un cumulo di terra. Il ragazzo ha subito un’operazione molto delicata, che ha costretto i dottori ad asportargli la milza ed è finito in terapia intensiva, lasciando Oylum disperata.

Ecco cosa succederà nella puntata di Tradimento del 29 agosto 2025

Scopriamo insieme cosa accadrà nel nuovo episodio di Tradimento, in onda stasera in prima serata su Canale5.

Mualla rivela a Celal un segreto che custodisce da tempo. La donna confessa che Kahraman è figlio di suo marito e di una danzatrice del ventre e che, ancora in fasce, è stato affidato a sua sorella Nuran, che non poteva avere figli. Ipek scopre che suo padre e Guzide si sono sposati e si precipita a casa dei due per affrontarli. Sezai, ancora furioso, non sta ad ascoltare la figlia, che fugge via ferita. Scoperto quello che è successo, Tolga si precipita in ospedale per stare accanto a Oylum e proprio allora Kahraman apre gli occhi.

Ipek vuole vendicarsi di Yesim e organizza un piano che coinvolge Azra, esasperata per il ruolo da baby-sitter e di domestica che la donna le ha affidato. Le due decidono di rubare il portatile di Oltan e di copiare il video che ritrae la moglie di Tarik durante il suo periodo da escort. In attesa del ritorno di Kahraman a casa, Oznur zittisce Ilknur e le dice di stare molto attenta dopo che ha spettegolato su Tolga e Oylum mentre Yesim riesce a recuperare i soldi per pagare la cauzione di Umit ma si rifiuta di consegnarli a Tarik. L’uomo, che fino a ora è rimasto in disparte perché sotto minaccia, scopre da Azra che la USB con cui la donna lo minaccia è vuota, poi decide di sfruttare la diretta TV a cui partecipa per chiedere perdono alla sua ex moglie e a Sezai, non ottenendo alcun tipo di risultato positivo anzi scatenando nei due il disgusto. Sezai incontra Kadriye e i due si dicono addio ma purtroppo vengono filmati di nascosto e Guzide scopre tutto. Serra rivela a Oltan di aspettare un figlio da Tolga e lui le chiede di abortire in cambio di dieci milioni di dollari. La ragazza raggiunge sua sorella con cui ha un’accesa discussione che finisce con svelare tutta la verità. Selin scopre tutto e furiosa per il fatto che sua sorella e il suo ex l’hanno tradita, pensa alla sua vendetta. Si presenta così in azienda da Tolga e gli spara.

Tradimento va in onda nella prima serata di Canale 5.