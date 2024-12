Tradimento, Anticipazioni: Questa sera va in onda la Quarta Puntata della Serie TV Turca

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 22 dicembre 2024, va in onda la quarta puntata di Tradimento, la Fiction Turca con Vahide Percin, l'interprete di Hunkar di Terra Amara. L'appuntamento con le vicende di Guzide e la sua famiglia ci aspetta a partire dalle ore 21.40. Ma vediamo insieme le anticipazioni degli episodi di oggi.

Tradimento: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Nella terza puntata di Tradimento andata in onda lo scorso 15 dicembre 2024, Guzide ha dovuto affrontare le terribili accuse mosse a sua figlia. Oylum, coinvolta in un incidente motociclistico, in cui è morto un ciclista, è stata arrestata. Sua madre ha fatto di tutto per dimostrare che non era lei alla guida della moto ma il suo amico Tim, figli di un diplomatico. Purtroppo però non è riuscita a trovare le prove che le servono per scagionarla. Le 43 telecamere poste sulla strada dove è avvenuto il fatto, risultano essere state staccate e i filmati persi.

Tarik ha promesso alla sua amante di divorziare da Guzide e di vivere finalmente insieme a lei ma ha anche scoperto che suo figlio Ozan ha investito tutti i soldi di Oltan in un fondo coreano. Il ragazzo in realtà mente; il denaro datogli in custodia è stato completamente perduto e lui deve prendere tempo per poter recuperare l’intera cifra.

Tradimento, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di stasera, 15 dicembre 2024

Questa sera andrà in onda la quarta puntata di Tradimento, composta da tre episodi. Scopriamo insieme le anticipazioni:

Negli episodi della quarta puntata di Tradimento, Guzide decide di riportare Emre a casa di sua madre mentre Tarik deve confessare a Oltan che suo figlio ha investito il suo denaro in un fondo coreano e non può riavere il denaro per altre due settimane. Sia Oltan che Tonga comprendono subito che Ozan ha mentito.

Nazan va a trovare Ozan a lavoro ma non lo trova. Scopre così che il ragazzo si è dimesso da tempo. Dopo aver visto Tarik sul balcone di casa di Yesim, Nazan convince Guzide a procedere contro il marito e di incastrarlo sorprendendo in flagranza di adulterio. Le due donne, insieme a Umit e alla polizia, sono pronte a procedere ma all’ultimo la giudice cambia idea. Non se la sente infatti di rivendicare la proprietà dell’appartamento che suo marito comprò anni prima con grande sacrificio.

Tradimento va in onda la domenica in prima serata su Canale5.