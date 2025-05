Tradimento, Anticipazioni Puntata Serale: ecco cosa succederà nella Soap il 2 maggio 2025

Anticipazioni TV

Tradimento continua a farci compagnia nella prima serata del venerdì su Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda questa sera, 2 maggio 2025.

Tradimento torna nella prima serata di Canale5 come ogni settimana. Quello con Guzide e la sua famiglia è ormai un appuntamento fisso del venerdì sera che si rinnova anche oggi, 2 maggio 2025, dalle ore 21.30. Scopriamo insieme cosa succederà nella lunga puntata della Soap che ci fa compagnia anche nel daytime dal lunedì alla domenica.

Tradimento: Oylum pronta a sparare a Mulla

Tradimento ha preso una pausa il 1° maggio 2025 ma anche nel pomeriggio del 2 maggio 2025 e torna a farci compagnia nella prima serata di venerdì. Nella puntata della Soap in onda dalle ore 21.30 vedremo Oylum e Mualla in guerra. La madre di Behram ha rapito Can e la figlia di Guzide ha deciso di vendicarsi. La giovane prenderà la pistola di Tarik e sarà pronta a fare fuoco contro la suocera per riavere il suo bambino. Le cose andranno, per fortuna, per il meglio e la ricca donna riuscirà a convincere la nuora ad abbassare l’arma e a seguirla al capezzale di suo figlio. Guzide, Tarik e Sezai, accortisi dell’assenza della pistola, correranno da lei per fermarla ma arriveranno quando la situazione sarà già calma e Oylum informerà tutti di aver deciso di rimanere a vivere a casa Dicleli per poter stare con Can.

Tradimento: Mualla assolda Ilknur

Umit verrà a sapere che Ozan ha mentito sul suo lavoro; non è infatti stato assunto come corriere ma, a causa di un suo errore, ha ripiegato su una società di spedizioni, per cui fa il corriere. Guzide scoprirà che il latte artificiale di Can è sparito dalla sua casa e accuserà Zelis di aver complottato con Mualla. La ragazza, indignata, convincerà il marito ad andarsene e a lasciare la casa della madre rifugiandosi da Tarik. Anche Ilknur lascerà l’appartamento. Fingendosi all’oscuro di tutto e furiosa per le accuse mosse alla figlia, abbandonerà Guzide e chiederà asilo a Mualla.

Mualla assumerà la donna come cuoca ma le darà due altri incarichi, molto più importante. La madre di Zelis dovrà controllare a vista Oylum, affinché la giovane non faccia altri colpi di testa, e fornire informazioni segrete su Guzide.

Tolga scopre che Oylum gli ha salvato la vita, ecco cosa vedremo nella puntata serale di Tradimento

Il matrimonio tra Tolga e Selin si sta rivelando un disastro e niente va come sperato. Il ragazzo è ancora innamorato di Oylum e sua moglie, perfettamente al corrente, sta per ingannarlo senza alcuno scrupolo. Prima però il giovane scoprirà che la figlia di Guzide ha sacrificato il loro amore per proteggerlo. Tolga sfiderà tutti e si presenterà a casa di Mualla chiamando a gran voce la sua amata, che lo pregherà di andarsene e di non metterli di nuovo in pericolo.

Oylum deve tenere lontano Tolga, soprattutto perché è lui il vero padre del piccolo Can e pare che Mualla ne sia al corrente. Intanto Sezai cercherà di trovare la lista di bambini nati nello stesso giorno di Oylum, affinché Guzide possa scoprire chi è la sua vera figlia.

Tradimento va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime e il venerdì anche in prima serata sempre su Canale 5.