Stop a Tradimento: La soap non va in onda il 1° maggio 2025. Ecco che andrà al suo posto e le Anticipazioni dei Nuovi Episodi

Anticipazioni TV

Tradimento sta per subire un altro stop: la Soap Opera turca, domani 1° maggio 2025, non andrà in onda. Ecco che cosa la sostituirà e che cosa accadrà nelle prossime puntate che vedremo su Canale 5.

Come è accaduto il 21 ed il 25 aprile, Tradimento sta per prendersi un "giorno di vacanza": l'amata soap opera turca di Canale 5 non verrà trasmessa domani, il giorno della Festa dei Lavoratori, ma tornerà a tenerci compagnia prestissimo. Ecco che cosa sta succedendo al palinsesto di Tradimento, dove siamo rimasti e che cosa vedremo nelle nuove puntate.

Tradimento: La soap non va in onda il 1° maggio 2025

Tradimento, la soap opera turca che va in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5, ed il venerdì anche in prima serata, sta per subire un piccolo stop. Domani giovedì 1° maggio 2025, in occasione della Festa dei Lavoratori, i vertici Mediaset hanno deciso di sospendere la messa in onda di Tradimento e di raddoppiare l'appuntamento con un'altra soap turca, ossia The Family. La regolare messa in onda di Tradimento riprenderà già dopodomani, venerdì 2 maggio 2025.

Tradimento: Dove siamo rimasti...

Nella puntata del 30 aprile 2025 di Tradimento, Serra, servendosi dell'aiuto delle sue due nuove "amiche", Ipek ed Azra, organizza una cena romantica per Selin e Tolga. Inoltre, fingendosi sua sorella, la giovane invia un messaggio al cognato per chiedergli di vedersi quanto prima: devono parlare. A questo punto, Tolga rivela ad Oltan di essere molto infelice, perché non è innamorato di Selin; quindi, la sua speranza è che quest'ultima voglia vederlo per chiedergli di mettere la parola "fine" al loro matrimonio. Il padre perde le staffe e gli consiglia di stare alla larga da Oylum. Nel mentre, Serra sta suggerendo a Selin di confessare al marito di essere in dolce attesa, in modo tale da tenerlo legato a sé grazie a questa bugia...

Le Anticipazioni della Nuova Puntata di Tradimento

Nella prossima puntata di Tradimento, quella del 2 maggio 2025,

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.