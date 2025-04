Tradimento Anticipazioni Puntata Serale del 25 aprile 2025: ecco cosa succederà nella Soap

Anticipazioni TV

Tradimento ci fa compagnia questa sera, venerdì 25 aprile 2025. La Soap si prende una piccola pausa nel pomeriggio di Canale5 ma torna nella prima serata con una puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme le anticipazioni di cosa succederà oggi su Canale5.

Tradimento ci aspetta questa sera, venerdì 25 aprile 2025, con una lunga puntata, ricca di colpi di scena. La Soap di Canale5 ha preso diverse pause in questa settimana particolare, che ha visto la programmazione Mediaset e Rai cambiare radicalmente per lasciare spazio alla commemorazione di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025 nelle prime ore del mattino.

Per Tradimento era previsto uno stop per il 21 aprile 2025 ma anche per il pomeriggio del 25 aprile 2025. In entrambe queste date era stato stabilito, già nelle settimane scorse, che la Soap avrebbe preso delle piccole pause. Ma, come detto prima, nella giornata della Liberazione non saremmo stati completamente a digiuno delle storie di Guzide e della sua famiglia. Sì perché nella prima serata la giudice e i suoi figli torneranno a farci compagnia per una serie di episodi uno più intrigante dell’altro.

Tradimento non dovrebbe subire più alcuno spostamento almeno sino al 1° maggio 2025. Anche nella giornata di Sabato 26 aprile 2025, nonostante i funerali del Papa, in diretta dalle ore 8.45 con un lungo speciale, andrà in onda regolarmente dopo Beautiful. Ma vediamo insieme cosa succederà oggi.

Tradimento: Yesim ha rapito Can!

Nella puntata serale di Tradimento vedremo Yesim impegnatissima con il suo piano. Ilknur origlia una sua telefonata con Zuhal e pretende immediate spiegazioni da parte della nipote. La ragazza ammette di essersi messa d’accordo con l’infermiera per rapire il piccolo Can in ospedale, in cambio di 500 dollari. Intanto del piccolo non c’è traccia e la polizia, insieme alle famiglie Dicleli e Yenersoy, aspettano la telefonata dei rapitori, che arriva come atteso. I (finti) criminali chiedono che la famiglia del bambino paghi il riscatto in cripto valute e poi comunicano l’indirizzo dove si trova il piccolo. Peccato che nel luogo, in cui si recano tutti, il bambino non ci sia.

Tradimento Anticipazioni: Oltan salva Tolga

Mentre Oylum si dispera, Oltan raggiunge suo figlio Tolga e lo trova tra le grinfie di Kahraman, deciso a vendicare suo cugino. L’uomo scopre che non è stato Tolga a colpire Behram e lo lascia andare. Una volta da soli, padre e figlio si chiariscono e Oltan rivela al ragazzo che a dargli l’informazione su dove lui si trovasse è stata Selin, che lo ha seguito probabilmente per capire se si stesse dirigendo da Oylum. Intanto Tarik e Guzide devono fare i conti con la scoperta che Oylum non è la loro figlia biologica.

Tradimento Anticipazioni puntata serale del 25 aprile 2025: Yesim riporta a casa Can

Oylum e Guzide tornano a casa; le due trovano ad attenderle Yesim con in braccio Can. La donna riferisce di aver seguito Zuhal, dopo averla sentita confabulare con Mualla, e di aver trovato il piccolo. La giudice non può che ringraziare la sua rivale che, successivamente, si presenta davanti all’ufficio di Tarik per vedere la sua Oyku. Visto che l’uomo si rifiuta di aprirle, Yesim gli manda un messaggio minatorio, con tanto di video che dimostra che lui ha ucciso Korkmaz ma poi cambia idea e cancella tutto. Successivamente, dopo essere stata sfrattata da Mualla, decide di bussare alla porta di Guzide per essere ospitata da lei, che dovrebbe esserle riconoscente per averle restituito Can. Nel mentre il dottore riferisce a Mualla che i pazienti in coma possono trovare giovamento nell’avere delle persone che amano al loro fianco. La signora convince Kahraman a telefonare a Oylum per portare Can da suo figlio.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.