Tradimento Anticipazioni Puntata Serale del 16 maggio 2025: ecco cosa succederà oggi in prima serata su Canale5

Tradimento ci dà appuntamento nella prima di serata di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà nell'appuntamento serale di oggi, venerdì 16 maggio 2025. La Soap Opera turca è pronta a riservarci nuovi colpi di scena!

Tradimento ci aspetta con un nuovo appuntamento serale. La Soap ci fa compagnia tutti i giorni ma nella giornata del venerdì bissa la sua presenza su Canale5, con un episodio nel daytime e uno nella prima serata. Sono tanti i nodi che si dipaneranno negli episodi che andranno in onda oggi, 16 maggio 2025, a partire dalle ore 21.35 e ora vi riveliamo cosa vedremo. Ecco le anticipazioni.

Tradimento Anticipazioni puntata serale del 16 maggio 2025: Mualla scopre una verità sconvolgente

Mualla ha fatto rapire Oylum dopo aver scoperto che la ragazza aveva incontrato l’assassino di Behram. La giovane rivelerà alla suocera di aver avuto quell’incontro perché spinta da un messaggio di suo fratello Ozan e di non aver mai saputo che quello fosse il killer di suo marito. La donna con Nazan, Kahraman ed Ensar si recherà dal figlio di Guzide per chiedere immediate spiegazioni e lui confesserà che a mandare l'sms a Oylum è stata in realtà Zelis, che ha fatto perdere le sue tracce, lasciando il suo consorte e fuggendo via chissà dove. Oylum sarà scagionata da ogni accusa. Mualla si ricrederà su di lei, che potrà fare pace con Kahraman, particolarmente colpito dall’idea che la sua amata potesse essere un’assassina.

Tradimento: Mualla vuole trovare Zelis ma lei è pronta alla fuga

Mulla vorrà a ogni costo trovare Zelis e incastrarla ma la ragazza avrà già trovato un riparo. In realtà si nasconderà proprio a casa della signora, che per giorni è stata assente per una riunione di famiglia. A nasconderla sarà Ilknur, che penserà di sfruttare a suo favore il fatto di sapere dove si trova il video che incastra Tarik per omicidio. La donna si recherà dall’imprenditore e lo minaccerà di diffondere la registrazione se lui non darà una mano alla figlia. Tarik sarà costretto a prendere accordi con due loschi individui per organizzare il viaggio di Zelis verso la Grecia, dove troverà rifugio. Intanto Yesim tornerà alla carica con il marito, chiedendogli dei soldi per aprire una società.

Selin continua a mentire a Oltan: ecco cosa succederà nella puntata serale di Tradimento del 16 maggio

Azra continuerà a ordire delle trame diaboliche per incastrare Guzide mentre Numan cercherà di mettere in guardia la giudice dello strano comportamento di Ipek. Intanto Selin continuerà a mentire a Oltan. La ragazza ha perso la bambina che portava in grembo ma Ozan, per impedire che il figlio corra di nuovo da Oylum, le ha chiesto di fingere che non sia successo nulla e le ha promesso di aiutarla trovando un medico fasullo che finga che lei è ancora incinta. E in effetti così farà. I due ragazzi si recheranno da Ebru, una finta dottoressa pagata dall’imprenditore che fingerà che la piccola non sia morta.

