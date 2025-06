Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Selin spara a Tolga! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Selin prova ad uccidere a Tolga dopo che Serra le farà una sconcertante rivelazione...

Ecco che cosa vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Serra, dopo essersi infilata nel letto di Tolga, inizierà ad avere le nausee mattutine. Allora la ragazza effettuerà dei controlli e così scoprirà di essere incinta di Tolga. Quando Selin verrà dimessa, Serra glielo confesserà. La rossa, fuori di sé, si armerà di pistola ed andrà in ufficio da Tolga per ucciderlo! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Selin rinchiusa in un ospedale psichiatrico...

Mentre noi vediamo Serra soddisfatta di essere riuscita a sedurre Tolga senza però sapere il perché, i telespettatori turchi sanno bene quale sia il suo fine ultimo, e che sta per far scoppiare una bomba. Procediamo un passo alla volta. Dopo la morte improvvisa della piccola Zeynep, la bambina che aveva preso in affidamento insieme al marito, Selin perderà del tutto il lume della ragione, divenendo un pericolo per se stessa e per i suoi cari. Avendo tentato il suicidio e determinata a riprovarci, i medici hanno consigliato a Tolga di rinchiudere la moglie in un ospedale psichiatrico; pur non essendo affatto favorevole, il giovane si è visto costretto ad acconsentire, conscio che non ci fosse altra scelta...

Serra incinta... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

La sera in cui Selin è stata ricoverata, Tolga, per il dispiacere, si è attaccato alla bottiglia, incoraggiato da Serra a bere sempre di più. Stordito dall'alcol, il ragazzo si è steso a letto, e la cognata lo ha raggiunto per stendersi al suo fianco; approfittando dello stato alterato di Tolga, Serra ha finto di essere Oylum per sedurlo e fare l'amore con lui. Il suo piano diabolico è riuscito. A questo punto, mentre Tolga, seppur con qualche sospetto, era all'oscuro di ciò che fosse successo ed è all'oscuro di ciò che sta accadendo, la bionda sa bene perché sta iniziando ad avere delle strane nausee...

Selin prova ad uccidere Tolga, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Serra è incinta di Tolga. Avendo dei dubbi, la giovane si è recata a fare dei controlli, ed ora ha la certezza di essere in dolce attesa, così come ha la certezza che il bebè che porta in grembo sia del cognato. Serra si reca subito da Oltan e gli chiede un'ingente somma di denaro per mantenere il riserbo sulla questione, ma lui la minaccia e la manda via in malo modo. Poco dopo, la ragazza commette un vero e proprio passo falso. Selin è appena stata dimessa dall'ospedale, e Serra le confessa di aspettare un figlio da Tolga. La rossa ha un altro crollo psicologico, e stavolta sfogherà tutta la sua rabbia contro il consorte fedifrago. Selin si reca in ufficio da Tolga e gli punta contro la pistola; senza chiedergli e senza dargli una spiegazione, gli spara. Il poverino si accascia a terra privo di sensi, mentre lei prova a suicidarsi, però, essendo finiti i proiettili, non ci riesce. Tolga viene ricoverato d'urgenza, e Selin viene arrestata... Che questa sia la fine per entrambi?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.