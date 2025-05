Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Selin si ferisce da sola ed incolpa Tolga per farlo finire in carcere!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 di grande successo: Selin si colpirà da sola ed addosserà la colpa sul povero Tolga!

Questo è ciò che sta per accadere nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Selin arriverà a commettere un gesto davvero folle. La rossa, conscia dal fatto che Tolga non smetterà mai di amare Oylum e di sognare un futuro con lei, deciderà di tenerli lontani provando a farlo finire - di nuovo - dietro le sbarre: Selin si colpirà da sola per incolpare il marito di violenze domestiche... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Oltan mette in atto un diabolico piano...

Mentre noi vediamo Selin continuare ad ingannare Tolga, facendogli credere di essere ancora in dolce attesa, i telespettatori turchi sanno che la giovane tenterà persino di far finire il marito dietro le sbarre. In assenza di Tolga, Selin si è recata in ospedale per un controllo: non sentendo più la figlioletta muoversi, ha iniziato ad avere un terribile sospetto. Così, la rossa ha scoperto che, purtroppo, la bambina non ce l'aveva fatta. Come se non bastasse, durante l'intervento di raschiamento, il chirurgo che l'ha operata si è visto costretto a rimuoverle l'utero; dunque, Selin non potrà più avere bambini in futuro. Oltan, però, le ha chiesto di mantenere il segreto, perché lui avrebbe trovato una soluzione, ma il figlio non avrebbe dovuto scoprire che cosa era accaduto...

Tolga finisce in prigione... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Oltan e Serra stanno continuando a reggere il gioco a Selin, la quale finge ancora di portare un bebè in grembo: Tolga non sospetta niente, almeno fino a quando non trova la pancia finta che Selin indossa quotidianamente, fatta eccezione per quando deve lavarsi. Infatti, pensando di essere sola, la ragazza va a farsi una doccia; il moro rincasa a sorpresa, e così s'imbatte nel curioso oggetto che gli fa aprire gli occhi sulla trappola in cui è caduto. Selin e Tolga hanno un'accesa discussione, che culmina con una caduta accidentale dalle scale della prima. La sorella della "vittima" va su tutte le furie, e, preda di un attacco d'ira, arriva a puntare il dito contro il cognato. Le accuse rivoltegli da Serra costeranno caro a Tolga, che finirà dietro le sbarre.

Selin si ferisce da sola per incolpare Tolga, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Quando Selin riapre gli occhi, benché i suoi ricordi in merito alla capitombolo siano ancora un po' offuscati, si affretta a chiarire che Tolga è innocente: non è stato lui a spingerla di sotto, come invece aveva sostenuto Serra. Allora, Tolga torna a piede libero, ma continua ad essere scostante con la consorte, sia perché lo ha ingannato sia perché il suo cuore continua a battere per Oylum. Furibonda, Selin decide di rilasciare un'intervista ad Azra in cui addossa pubblicamente la colpa della fine del suo matrimonio proprio alla sua ex migliore amica. Il marito, nervoso, inizia a distruggere tutti gli oggetti presenti nel loro appartamento per sfogare la rabbia, poi se ne va. A questo punto, la rossa si colpisce da sola e si ferisce al viso, con il solo intento di scaricare la responsabilità su Tolga... Che cosa succederà ora a quest'ultimo?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.