Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Selin abortisce e scopre che non potrà più diventare madre!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 di grande successo: Selin perde la bambina che porta in grembo e scopre che non potrà più avere figli in futuro...

Questo è ciò che sta per accadere nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Selin perderà la sua bambina. Come se non bastasse, in quel momento già tragico, la giovane scoprirà che non potrà più avere figli in futuro, perché i medici le hanno dovuto rimuovere l'utero durante l'operazione di raschiamento. Allora, Oltan e Serra le consiglieranno di non rivelare niente di tutto ciò a Tolga... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Selin incinta!

Mentre noi vediamo Selin dire a Tolga di essere incinta, i telespettatori turchi sanno bene che la poverina non soltanto sta per perdere il bebè che porta in grembo, ma sta persino per scoprire che non potrà mai più diventare madre. Selin, su consiglio di Serra, ha rifilato a suo marito una colossale bugia: temendo che Tolga fosse sul punto di dirle addio per sempre, gli ha confessato di essere in dolce attesa. Tuttavia, il giovane non le crede, ed è proprio per questo motivo che lei gli svela di non aver mai preso la pillola anticoncezionale come sosteneva in passato...

Selin tenta il suicidio... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Tolga è molto arrabbiato con Selin, poiché ha la netta sensazione che quest'ultima lo abbia ingannato: perché gli ha sempre assicurato di prendere la pillola anticoncezionale, quando invece non era vero? Pertanto, il piano di Selin per tenersi stretto il marito non sembra funzionare. Quando Tolga, esasperato da questa situazione e conscio del fatto che Oylum non ha mai smesso di amarlo, decide di mettere la parola "fine" al loro matrimonio, la rossa, in preda alla disperazione, compie l'insano gesto: ingerisce una manciata di pasticche, sperando di passare a miglior vita e, così, di non soffrire più...

Selin abortisce e scopre che non può più avere figli, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Per fortuna, Serra riesce a trovare Selin prima che sia troppo tardi. La sventurata viene ricoverata d'urgenza in ospedale, dove le viene fatta una lavanda gastrica. Tolga, in pena per Selin, la raggiunge in fretta e furia, ed una dottoressa gli comunica che sia sua moglie che il loro bambino stanno bene. Dunque, il colpo di scena è che l'ex migliore amica di Oylum è davvero in dolce attesa. Il moro, pentito, assicura a Selin che le resterà accanto, e che cresceranno il figlioletto in arrivo nell'amore di una vera famiglia. Così, nel momento in cui lei viene dimessa, la coppia organizza un gender reveal, festa durante cui scoprono che diventeranno presto genitori di una bambina. Peccato che la situazione - apparentemente idilliaca - stia per precipitare. Tolga si trova fuori città per questioni lavorative, e Selin inizia a preoccuparsi: non sente la figlioletta muoversi. Allarmata, si reca in ospedale accompagnata da Oltan e Serra, e qui scopre che la creaturina è deceduta. I medici devono procedere con un raschiamento per scongiurare possibili infezioni, ma, purtroppo, qualcosa va storto, tanto che, alla fine, il chirurgo si vede costretto a rimuoverle l'utero. La ragazza, conscia che non potrà più diventare madre, è devastata. Suocero e sorella, tuttavia, si affrettano a darle un inquietante consiglio: non dovrà rivelare ciò che è accaduto al consorte. Ma per quale ragione Oltan vuole che Selin menta a Tolga fino a questo punto?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.