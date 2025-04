Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Selin tenta il suicidio. La ragazza morirà?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 di grande successo: Selin, disperata per la fine della relazione con Tolga, prova a togliersi la vita...

Questo è ciò che sta per accadere nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Selin, temendo che suo marito voglia lasciarla per tornare con Oylum, confesserà a Tolga di essere incinta; chiaramente, si tratta solo di una gigantesca bugia per tenerselo stretto. Nonostante ciò, il giovane, innamorato com'è dell'ex, deciderà comunque di dirle addio. A questo punto, disperata, la rossa tenterà il suicidio! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Tolga ama ancora Oylum...

Mentre noi vediamo Selin soffrire perché conscia che Tolga non l'amerà mai come amava e come ama Oylum, i telespettatori turchi sanno bene che la giovane, proprio per le pene d'amore, finirà con il tentare il suicidio. Nonostante sia convolato a nozze con Selin, il figlio di Oltan non è mai riuscito a togliersi davvero dalla testa e dal cuore la sua ex fidanzata; per questo motivo, nel momento in cui verrà dichiarata la morte celebrale di Behram, intravedrà una possibilità di tornare insieme ad Oylum. Peccato che quest'ultima, bersagliata da un'instancabile Mualla, avrà ben altro di cui occuparsi...

Selin rivela a Tolga di essere incinta... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Selin si rende conto che sta per perdere Tolga, così come se ne rende conto Serra. Quest'ultima, non volendo rinunciare a tutti i privilegi che sta ottenendo da quando la sorella è diventata la moglie di un giovane rampollo, decide di mettersi all'opera per provare ad impedire che Tolga lasci Selin. Serra organizza una cenetta romantica per la rossa ed il consorte, poi sprona Selin a rifilare a Tolga un gran bella menzogna, nella speranza che così riesca a tenerselo stretto: dovrà confessargli di essere in dolce attesa. La ragazza, inizialmente, si rifiuta di darle ascolto, ma, ritrovandosi davanti ad un marito sul punto di dirle addio, si toccherà istintivamente il ventre e gli confiderà di essere incinta...

Selin prova a suicidarsi, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Tolga non crede che Selin sia sincera quando sostiene di essere incinta, e, fondamentalmente, neanche gliene importa: lui pensa soltanto ad Oylum. Ed infatti, incurante della rivelazione della consorte, decide di mettere la parola "fine" al loro matrimonio. Selin, non riuscendo a sopportarlo, commette una sciocchezza, ingerisce delle pillole con l'intento di togliersi la vita. Per fortuna, Serra la trova per tempo, e così la sventurata viene ricoverata d'urgenza in ospedale, dove le viene fatta una lavanda gastrica. A questo punto, Tolga si sente in dovere di andare a farle visita; una volta raggiunta la struttura, una dottoressa lo rassicura, dicendogli che sia Selin che il bebè che porta in grembo stanno bene. Dunque, a quanto pare, benché lei avesse mentito parlando di una gravidanza, è davvero in stato interessante! Che cosa deciderà di fare il moro? Continuerà ad insistere con il divorzio, oppure farà dietrofront?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.40 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.