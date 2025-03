Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Ozan in fin di vita! Ecco che cosa gli è successo...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Tradimento, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Ozan rischierà seriamente di perdere la vita...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Ozan correrà un grave pericolo per eseguire un ordine di Oltan: un taxista gli sparerà per sottrargli una borsa piena di soldi che lui avrebbe dovuto consegnare ad un avvocato da corrompere. Ozan verrà ricoverato in ospedale, dove verrà operato d'urgenza. Fortunatamente, il giovane si salverà, e al suo risveglio dovrà fare una sconvolgente confessione a Guzide... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Ozan scopre di non essere un assassino!

Mentre noi vediamo Ozan tentare di uccidere Tarik, i telespettatori turchi lo hanno già visto rischiare la vita in prima persona. Il giovane apprende con grande entusiasmo che non è un assassino: grazie ad un video - che lo scagiona - scopre che non ha davvero tolto la vita a Kaan. Tuttavia, parlando con Tolga, Ozan giunge alla conclusione che la cosa migliore da fare sia continuare a far credere ad Oltan di essere ancora convinto di avere le mani sporche di sangue: in questo modo, l'uomo penserà di poterlo sempre ricattare e lui eseguirà i suoi ordini, sperando così di riuscire ad incastrarlo...

Un taxista spara ad Ozan... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Oltan ordina ad Ozan di consegnare ad un avvocato da corrompere una valigia piena di soldi; benché appaia un po' titubante, alla fine il ragazzo acconsente alla richiesta. Tuttavia, in questo modo, mette a rischio la sua stessa vita. Infatti, Ozan sale su un taxi e durante una conversazione telefonica si lascia sfuggire che è in possesso di un'ingente somma di denaro; allora, l'autista, pur di sottrargli la preziosa borsa, estrae una pistola e gli spara, per poi abbandonarlo in un bosco. Per fortuna, però, poco prima di perdere i sensi, il moro riesce a fare una telefonata al costruttore...

La verità su ciò che è accaduto ad Ozan, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Oltan allerta immediatamente i soccorsi, ed Ozan viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove deve essere subito operato: il proiettile ha perforato il polmone. Guzide è sotto shock, tanto quanto Tarik, il quale, avvisato della situazione disperata in cui si trova il figlio, lo raggiunge in tutta fretta, pentito di averlo maltrattato di recente. Tarik si sente talmente tanto in colpa da arrivare a fare un passo indietro: non vuole più diseredarlo. Ozan, nel giro di poco tempo, si risveglia, e confessa a sua madre che, in verità, non è come sembra: è stato lui stesso a pianificare nei minimi dettagli questo attentato, in modo tale che potesse far sparire i soldi dello spietato imprenditore senza fargli sospettare nulla!

