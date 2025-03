Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Ozan e Yesim cercano di uccidere Tarik!

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che sia Ozan che Yesim proveranno a mettere in atto un diabolico piano contro Tarik: entrambi cercheranno di ucciderlo! Uno dei due ce la farà, oppure falliranno entrambi? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Guzide in pericolo di vita per colpa di Tarik!

Mentre noi vediamo Tarik continuare a colpire Guzide per cercare di affondarla, i telespettatori turchi sanno bene che l'uomo sta per diventare il bersaglio di ben due persone. Guzide e Zeynep restano coinvolte in un terribile agguato: un motociclista sbuca dal nulla e spara nella loro direzione. Per fortuna, la donna ne esce illesa, mentre la giovane viene presa di striscio. Poi, l'agghiacciante scoperta: dietro l'attentato c'è Tarik. Infatti, Sahin confida a Guzide che il suo ex marito, non potendo attaccare direttamente Elmas, ha pagato Orhan per intimidirla. Ozan lo viene a sapere, e reagisce con apparente calma; in verità, sta meditando di farla pagare a Tarik per aver messo sua madre in pericolo...

Ozan prova ad uccidere Tarik! Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Ozan si reca nell'hotel in cui alloggia Tarik e porta via con sé la piccola Oyku; poi, allerta il padre, dicendogli che, se vuole riavere la figlioletta, dovrà raggiungerli di persona. In un secondo momento, però, Tarik viene narcotizzato da dei loschi individui; al suo risveglio, quest'ultimo si ritrova nella sua macchina, legato con i polsi al volante, ad un passo dal precipizio. A questo punto, il figlio dà ordine ad un tirapiedi di far precipitare l'automobile. Interviene prontamente Guzide, giunta sul posto per tempo, per evitare che Ozan diventi l'assassino del padre.

Yesim avvelena Tarik, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Tarik è vivo solo grazie a Guzide, ed ora è più inferocito che mai. L'uomo si prepara a mettere in atto la sua vendetta contro Ozan, ma anche contro Oylum; infatti, decide di diseredare entrambi, e di rende la piccola Oyku la sua unica erede. Questa scelta, però, gli si ritorcerà contro. Yesim, entrata a conoscenza della novità, si confronta con Ilknur, la quale le consiglia diabolicamente di mettersi subito in moto per entrare in possesso quanto prima dell'ingente patrimonio di Tarik, il quale, pur essendo ricco ed il padre della loro bambina, continua a farle vivere di stenti. Allora, la ragazza escogita un piano per sbarazzarsi di Tarik una volta per tutte. Yesim si fa bella e si presenta nell'albergo in cui alloggia l'amante per sedurlo. Benché Tarik sembri un po' diffidente, alla fine si lascia andare, e sorseggia dello champagne... in cui la mora ha sciolto del medicinale per procurargli un infarto! Infatti, un attimo dopo l'avvocato accusa un malore, e Yesim canta vittoria, almeno fino a quando non s'imbatte in alcuni documenti in cui c'è scritto che Oyku non erediterà nulla fino al compimento dei 25 anni. Sotto shock, la giovane chiama Ilknur, che le suggerisce caldamente di avvisare i soccorsi, poiché è necessario che Tarik sopravviva!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.