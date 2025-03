Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Oylum vuole abortire, ma Behram la minaccia per impedirglielo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Tradimento, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Behram non ha alcuna intenzione di permettere ad Oylum di sbarazzarsi del loro bambino...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Oylum, dopo aver fatto l'amore con lui, scoprirà di essere incinta di Berham. Preoccupata ed infelice, la giovane deciderà d'interrompere la gravidanza: non vuole diventare la madre di un figlio avuto con un uomo di cui non è innamorata. Tuttavia, Behram ne è entusiasta, tanto che la minaccerà: la sua vendetta sarà spietata, se farà del male al suo bambino... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Oylum accorcia le distanze con Behram in un impeto di rabbia!

Mentre noi vediamo Oylum sempre più vicina a Behram, anche se ancora innamorata di Tolga, i telespettatori turchi sanno bene che la giovane sta per pagare a caro prezzo il suo tradimento. Oylum, dopo che l'ex fidanzato l'ha lasciata poiché incapace di perdonarle il bacio che c'è stato con il moro, ha provato a ricucire il loro rapporto, ma senza successo. Poi, come se non bastasse, ha visto Tolga accorciare le distanze con Selin, la sua migliore amica, e, fuori di sé dalla rabbia, ha deciso di correre da Behram per rifugiarsi tra le sue braccia...

Oylum incinta di Behram... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Oylum e Behram hanno trascorso una notte di passione. Mentre Guzide ed Ozan la spronano a prendere le distanze dal cugino di Nazan, la ragazza sta iniziando ad avere delle nausee piuttosto sospette. Per fugare ogni dubbio, Oylum fa un test di gravidanza, e così scopre con orrore di essere in dolce attesa. Dato che è ancora innamorata di Tolga e non ha alcuna intenzione di mettere al mondo il figlio di Behram, si reca da quest'ultimo per informarlo della situazione, convinta che concordi con lei che la cosa migliore da fare sia abortire; in verità, con sua grande sorpresa, si ritroverà davanti ad un Behram più che felice al pensiero di diventare padre!

Behram impedisce ad Oylum di abortire, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Oylum non ha alcuna intenzione di portare avanti questa gravidanza, tanto che chiede aiuto a Zeynep per recarsi indisturbata in una clinica per abortire. Infatti, la mora ha bisogno di una mano per eludere la sicurezza: Behram le ha messo alle calcagna i suoi tirapiedi affinché la sorveglino giorno e notte, temendo che possa commettere una sciocchezza. Tuttavia, una volta giunta nella struttura ospedaliera, Oylum si ritrova faccia a faccia con l'amante, che non soltanto le impedisce di sbarazzarsi del bambino, ma la minaccia. Behram le dice a brutto muso che se proverà ad uccidere suo figlio, lui si vendicherà, prendendosela con tutti i suoi cari, a partire da sua madre Guzide fino ad arrivare a suo fratello Ozan. A questo punto, la poverina non avrà altra scelta: dovrà piegarsi al volere di Behram, quindi tenere il bimbo e fingere di amarlo follemente, pur di non mettere a rischio l'incolumità dei suoi parenti...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.