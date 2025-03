Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Oylum e Behram fanno l'amore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Tradimento, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Oylum cede alla passione con Behram...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Oylum, dopo aver visto Tolga fare il carino con Selin, prende una decisione impulsiva: va a rifugiarsi tra le braccia di Berham, e alla fine i due finiscono a letto insieme... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Behram ed Oylum si baciano!

Mentre noi vediamo Oylum ancora contesa tra Tolga e Behram, i telespettatori turchi sanno bene chi tra questi due la giovane sceglierà. Dal momento che Oylum ha scoperto che Tolga le ha mentito, continuando a frequentare di nascosto Oltan, ha messo la parola "fine" alla loro relazione amorosa. Allora, il cugino di Nazan ha visto un'occasione e l'ha colta al volo. Behram ha fatto in modo di trascorrere una serata in un locale con la mora, durante la quale ha alzato un po' troppo il gomito; allora, complice il suo stato alterato, si è dichiarato, e poi le ha dato un bacio che Oylum ha ricambiato... salvo pentirsene un attimo dopo.

Tolga non perdona Oylym... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Preda dei sensi di colpa, anche perché Tolga si trovava al capezzale del padre che lottava tra la vita e la morte mentre lei si scambiava effusioni con un altro ragazzo, Oylum ha deciso di vuotare subito il sacco. Quest'ultima si è fatta coraggio ed ha rivelato al fidanzato del bacio che c'è stato con Behram. Non riuscendo a tollerare neanche il pensiero di questo tradimento, Tolga ha messo un punto definitivo alla loro storia d'amore, pur continuando ad amarla. Sapendo quanto si vogliono bene, Selin sta cercando di fare in modo e maniera che gli ex promessi sposi si riappacifichino, ma senza riscuotere il successo sperato, anzi...

Oylum e Behram a letto insieme, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Benché Selin voglia far riavvicinare Oylum e Tolga, alla fine non farà altro che complicare maggiormente le cose. Infatti, la mora scopre che il suo ex è stato paparazzato proprio in compagnia della sua migliore amica, che ora viene indicata come la nuova fiamma. Neanche a dirlo, Oylum è furente. Al contrario, entrato a conoscenza della rottura del fidanzamento tra lei e Tolga, Behram canta vittoria. In un secondo momento, il figlio di Oltan s'imbatte proprio in Oylum davanti casa di Selin, e per farla ingelosire, certo che lei stia continuando a frequentare l'altro con il quale l'ha vista ballare in discoteca, inizia a fare il carino con la rossa. Impulsivamente, Oylum si dirige in tutta fretta da Behram, e ci passa la notte insieme! Che la sua sia stata soltanto una ripicca nei confronti di Tolga, oppure che questo sia davvero l'incipit di una nuova e bella love story? Quel che è certo è che questo momento di passione non sarà "senza conseguenze"...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.