Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Oylum rivela a Mualla che Can è figlio di Tolga. La reazione shock della donna

Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 di grande successo: Oylum svela a Mualla che il piccolo Can non è figlio di Behram, e la donna reagisce in modo inaspettato...

Questo è ciò che sta per accadere nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Oylum, per spingere Mualla a lasciarla andare, le rivelerà che il piccolo Can non è figlio di Behram, bensì di Tolga. Allora la suocera le confiderà che ne era già al corrente, ma che non le importa: il suo desiderio è di crescere il bambino come se fosse davvero suo nipote... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Oylum scopre che il piccolo Can è figlio di Tolga...

Mentre noi vediamo Oylum mantenere il segreto circa la verità sulla paternità del piccolo Can, i telespettatori turchi sanno che la giovane sta per rivelarlo a Mualla, la quale, per giunta, reagirà in un modo del tutto inaspettato. Proprio mentre Behram finiva in coma, Oylum veniva a sapere che quest'ultimo non fosse il padre biologico del bambino: Can non può che essere figlio di Tolga. Tuttavia, la mora non è riuscita a rivelarlo al suo ex fidanzato, né tantomeno a qualcun altro, preferendo invece continuare a tenersi questo sconvolgente segreto per sé...

Oylum vuole tornare a casa di Guzide... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Oylum ed il piccolo Can vivono ancora sotto il tetto di Mualla, la quale non fa che sorvegliarla e bistrattarla. Inoltre, nel momento in cui Mualla scopre che Kahraman ha un debole per lei, inizia a trattarla addirittura con maggior disprezzo. Oylum, esasperata da questo trattamento, e dal fatto che la suocera si ostini a non voler staccare la spina che tiene in vita Behram, la cui morte celebrale è ormai stata ufficialmente dichiarata, prepara i bagagli: è determinata come non mai a tornare a stare a casa di sua madre Guzide...

Oylum rivela a Mualla che Can è figlio di Tolga, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Quando Mualla viene a sapere che Oylum è intenzionata a tornare a stare da Guzide, non la prende molto bene, tanto che glielo proibisce categoricamente. A questo punto, per convincerla a lasciarla andare, la ragazza le fa una spiazzante confessione: il piccolo Can non è suo nipote, poiché non è il figlio di Behram. Allora, la donna le rivela che lo sapeva da tempo: non appena ha dato alla luce il bambino, ha effettuato un test del DNA in gran segreto, e così ha scoperto che suo figlio non poteva essere il padre di Can. Nonostante ciò, Mualla non vuole separarsi dal piccolo, e non vuole che questa verità diventi di dominio pubblico. La signora sottolinea che, dato che Behram non potrà darle più un erede, il suo desiderio è quello di crescere Can come se fosse davvero suo nipote, per dare continuità alla famiglia Dicleli. Per convincerla a rispettare la sua volontà, Mualla ricatta Oylum, assicurandole che, in caso contrario, la sua furia si abbatterà su Tolga. Sta di fatto che, stavolta, la mora non si lascerà intimorire dalle sue minacce, tanto che vorrà subito incontrare l'amato...

