Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Oylum non può conoscere i veri genitori, Dundar nasconde un segreto...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Oylum viene a sapere che i suoi genitori biologici sono morti, mentre Guzide riceve uno strano biglietto su Dundar...

Ecco che cosa vedremo a settembre su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Oylum verrà a sapere che, purtroppo, i genitori biologici sono morti. La giovane, che avrebbe tanto voluto conoscerli, apprenderà la notizia con un certo sgomento. Al contempo, qualcuno invierà a Guzide uno strano biglietto su Dundar, e tutto farà pensare che quest'ultimo nasconda un segreto... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Guzide ritrova il vero figlio...

Tradimento è ancora "in vacanza", ma in attesa che questa soap opera turca torni a tenerci compagnia a settembre, possiamo continuare a seguire le Anticipazioni che provengono direttamente dalla Turchia. Sappiamo che Guzide ha da poco ritrovato il suo vero figlio, quello che è stato scambiato con Oylum al momento della loro nascita, ossia Dundar. Inizialmente quest'ultimo sembra non volerne sapere della madre biologica, ma, alla fine, sceglie di deporre le armi e di darle il benvenuto nella sua vita. E così, Dundar comincia a frequentare sia la casa di Guzide che quella di Tarik...

Oylum affranta... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Guzide è felice di poter finalmente godere della compagnia di Dundar, a differenza di Tarik, il quale non è molto contento che il giovane lo chiami "papà". Ozan, invece, stringe con Dundar un bel rapporto, mettendo un po' in crisi Oylum. La mora, che può contare sul sostegno di Kahraman, subisce un altro duro colpo nel momento in cui viene a sapere che coloro i quali hanno cresciuto il ragazzo sono passati a miglior vita. Affranta al pensiero che non potrà mai più conoscere i suoi genitori biologici, Oylum va a far visita alle loro tombe, e va a vedere la loro casa...

Il segreto di Dundar, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Oylum assiste ad una lite tra Guzide, Dundar e la matrigna di quest'ultimo. La donna in questione minaccia il figliastro di diseredarlo, dato che ormai è emersa la verità sulle origini di Dundar. Allora, il giovane dà un consiglio alla "sorellastra": dovrebbe rivendicare il patrimonio del defunto padre, il Terzioglu senior, essendo la legittima erede. Ma che cosa sceglierà di fare Oylum? Seguirà il suggerimento oppure preferirà continuare a condurre la sua vita come ha fatto finora? Poco dopo, come se non bastasse, una donna dall'identità sconosciuta si recherà a casa della giudice per parlarle proprio di Dundar; non trovandola, le lascerà un biglietto. Evidentemente, c'è ancora qualcosa che Guzide dovrebbe sapere sul suo secondogenito appena ritrovato...