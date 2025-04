Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Oylum e Behram convolano a nozze!

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che dopo essere stata rapita da Behram, incredibilmente, Oylum convola a nozze con lui. Guzide è sotto shock, ma la figlia le assicura di aver preso questa decisione in totale autonomia... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Guzide vuole aiutare Oylum ad abortire...

Mentre noi vediamo Oylum terrorizzata da Behram, i telespettatori turchi li hanno visti convolare a nozze: ma che cosa sarà cambiato in lei tanto da spingerla ad accettare di diventare la moglie del moro? Procediamo per gradi. Guzide è l'ultima a scoprire che Oylum è in dolce attesa, ed ovviamente non la prende molto bene. Allora, la donna affronta la figlia, che si vede costretta ad ammettere che non ha alcuna intenzione di portare avanti questa gravidanza. Guzide, quindi, si adopera immediatamente per prendere un appuntamento in una clinica per far abortire Oylum...

Oylum in fuga da Behram... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Giunta in clinica, Oylum torna sui suoi passi: non vuole più abortire. La giovane rivela a Guzide di voler tenere il bambino, ma di non volerlo crescere con Behram, il quale appare sempre più opprimente nei suoi confronti. A questo punto, la giudice organizza una fuga segreta all'estero per Oylum, affinché possa sottrarsi alle grinfie di Behram. Tuttavia, quest'ultimo riesce a scoprire il piano architettato da Guzide, a raggiungere per tempo la sua amata in aeroporto e a rapirla. Inoltre, grazie all'aiuto del suo amico Ercan, Behram entra in possesso della documentazione per sposarsi con Oylum!

Oylum e Behram si sposano, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Guzide riceve una telefonata da parte di Oylum, la quale l'avvisa di aver deciso di stare insieme a Behram. Non credendole, la madre si mette in moto per rintracciarla, e così, servendosi dell'aiuto di Tarik e di Mualla, riesce nel suo intento. Guzide arriva sul posto, insieme all'ex marito e a degli agenti di polizia, proprio quando Oylum sta pronunciare il fatidico "Sì, lo voglio". La ragazza, in difficoltà, abbraccia i genitori e conferma ciò che aveva detto a Guzide al telefono, ossia che ha scelto deliberatamente di stare insieme al cugino di Nazan: nessuno la sta costringendo. Oylum e Behram diventano moglie e marito, e lei, dopo il matrimonio, sembrerà davvero felice, tanto che partirà con lui per una luna di miele in Thailandia, ed andrà a conviverci, dicendo addio alla mamma. Ma siamo sicuri che Oylum sia davvero contenta? Quasi sicuramente, c'è qualcosa sotto...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.