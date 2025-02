Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Oylum dice addio per sempre a Tolga! Ecco perché

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Tradimento, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Oylum fa una scoperta talmente tanto sconvolgente da decidere di mettere un punto definitivo alla sua relazione amorosa con Tolga!

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Oylum ha accettato la proposta di matrimonio di Tolga, ma sta per fare una scoperta talmente tanto sconcertante da arrivare a prendere un'inattesa decisione: romperà il fidanzamento. Che cosa farà a questo punto Behram? Resterà in disparte oppure approfitterà della situazione? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento Anticipazioni: Oylum lascia Tolga, ma poi ci ripensa...

Mentre noi vediamo Oylum e Tolga felici come non mai, i telespettatori turchi sanno bene che questo idillio amoroso ha le ore contate. La giovane, nonostante fosse sinceramente innamorata del fidanzato, ha deciso di mettere un punto alla loro love story: dopo che Oltan aveva fatto finire in rovina Guzide, come avrebbe lei potuto continuare a fare coppia fissa con il figlio del perfido costruttore? Tolga, però, non si è dato per vinto. In nome del forte sentimento che prova nei confronti di Oylum e conscio del fatto che Oltan sia una persona dalla dubbia moralità, il giovane è andato a prendere quest'ultimo di petto per dirgli di voler prendere definitivamente le distanze da lui. Quindi, la ragazza è tornata sui suoi passi...

Anticipazioni Tradimento: Oylum sposa Tolga!

Tolga era convinto della sua posizione, ma poi è accaduto qualcosa che lo ha spinto a fare un passo indietro. Oltan lo ha salvato da un vero e proprio attacco informatico: se non fosse stato per il suo pronto intervento, per l'azienda del giovane sarebbe potuta finire molto male. Allora, i due si sono riappacificati, ma, ovviamente, Tolga non l'ha detto alla fidanzata. Così, essendo all'oscuro della novità, Oylum ha accettato felicemente la proposta di matrimonio dell'amato. Mentre quest'ultima si diceva felice delle imminenti nozze con Tolga, Behram è entrato a conoscenza della verità: Ercan gli ha inviato delle foto recenti in cui si vede Tolga abbracciare Oltan. Benché fosse indeciso sul da farsi, alla fine il cugino di Nazan ha optato per non interferire...

Oylum lascia Tolga, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Behram ha deciso di non inviare gli scatti compromettenti ad Oylum, ed ha chiesto ad Ercan d'imitarlo e restare al suo posto. Quest'ultimo, però, non ha intenzione di dargli ascolto, quindi invia le foto alla mora. Quando Oylum vede le immagini e si rende conto che sono recenti, prende coscienza del tradimento subito. Furente, corre da Tolga per un chiarimento, e lo coglie sul fatto: lo vede con i suoi occhi mentre abbraccia Oltan. Non appena l'uomo si allontana, Oylum va a prendere di petto il promesso sposo e lo aggredisce verbalmente. La figlia di Guzide e Tarik è talmente tanto arrabbiata e delusa da arrivare a rompere su due piedi il fidanzamento con Tolga, senza dargli diritto di replica. Che cosa farà a questo punto Behram? Tenterà di trarre vantaggio dalla situazione?

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.