Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Oylum si sposa, ma Guzide è contraria!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Tradimento, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Oylum accetta la proposta di matrimonio di Tolga, e Guzide non la prende molto bene...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che, quando scopre che Oylum ha accettato la proposta di matrimonio di Tolga, Guzide finge di esserne contenta, ma in realtà sta per esprimere prepotentemente il suo dissenso... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento Anticipazioni: Oylum si avvicina a Behram...

Mentre noi vediamo Oylum avvicinarsi a Behram, i telespettatori turchi sanno bene che la giovane sta per accettare la proposta di matrimonio di Tolga. Oylum era pronta a chiudere per sempre la sua relazione amorosa con il fidanzato, salvo poi cambiare idea nel momento in cui ha scoperto che Tolga aveva deciso di prendere le distanze dal suo spregevole padre, Oltan. Parallelamente, però, sembra intensificarsi il rapporto appena nato tra la mora ed il cugino di Nazan, Behram, il quale, come leggiamo nell'articolo delle Anticipazioni di Tradimento di Filmeter.net, l'ha salvata da un folle automobilista che, dopo averla quasi investita, le ha persino puntato una pistola contro...

Anticipazioni Tradimento: Tolga affronta Behram!

Neanche a dirlo, nel momento in cui Tolga si rende conto della vicinanza tra Oylum e Behram, non la prende per niente bene. Il giovane viene a sapere che l'altro ha aiutato la sua fidanzata a fare irruzione in casa di Yesim per rubare i documenti della piccola Oyku, e viene colto da un forte attacco di gelosia. Notando quanto Tolga sia nervoso, Oylum fa un tentativo: gli spiega che ciò che è accaduto non ha alcuna importanza. Peccato che lui sia talmente tanto arrabbiato da non avere la minima intenzione di starla ad ascoltare. Furibondo, Tolga si dirige proprio da Behram per intimargli di stare al suo posto; quest'ultimo gli dice di rispettarlo, quindi non chiamerà più la ballerina, ma non gli promette che non le risponderà, nel caso in cui fosse Oylum a chiamarlo...

Guzide non è felice che Oylum sposi Tolga, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Tolga, all'insaputa di tutti, si è riappacificato con Oltan, dopo che quest'ultimo lo ha salvato da un attacco hacker. Il figlio si sfoga con Oltan, parlandogli - con una certa preoccupazione - della sua situazione con Oylum, sempre più vicina ad un altro; allora, il padre gli dà un prezioso consiglio: sarebbe meglio che facesse la proposta di matrimonio all'amata, in modo tale che Behram capisca una volta per tutte con chi Oylum voglia realmente stare. Tolga segue il suggerimento paterno, e, con l'aiuto di Selin, organizza una romantica proposta di matrimonio per la fidanzata. Oylum, emozionata, accetta; poi, telefona a Guzide per invitarla a cena il giorno seguente. La giudice intuisce immediatamente quale sia il motivo di questo invito, e palesa immediatamente il suo dissenso. Nel corso della serata, però, Guzide finge entusiasmo, fino a quando, al momento del taglio della torta, sottolinea che, prima di sposarsi, la figlia dovrebbe realizzarsi professionalmente. Questa, tuttavia, non è la sola ragione per cui la donna non è contenta delle nozze: Guzide ha il forte timore che il futuro genero possa riappacificarsi con Oltan, non sapendo che è già successo! Qualcuno, invece, lo ha scoperto. Behram ha sorpreso e fotografato Tolga mentre riabbracciava il papà...

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.