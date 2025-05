Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Guzide truffata da Hakan, il presunto figlio biologico!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 di grande successo: Guzide pensava di aver finalmente trovato il figlio biologico, ed invece si tratta di un truffatore!

Questo è ciò che sta per accadere nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Guzide sarà sicura di aver trovato il suo vero figlio biologico: si tratta di un giovane di nome Hakan, il quale si trova dietro le sbarre, dove verrà persino accoltellato. Dopo aver pagato il suo intervento chirurgico, la giudice gli aprirà le porte di casa sua per fargli trascorrere lì la convalescenza. Purtroppo, però, Hakan si rivelerà una persona spregevole... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Guzide scopre che Oylum non è sua figlia...

Mentre noi vediamo Guzide ancora sulle tracce del suo vero figlio, i telespettatori turchi sanno bene che la donna si convincerà di averlo trovato, ma, purtroppo, s'imbatterà invece in un truffatore in piena regola. Da quando ha scoperto che Oylum non è sangue del suo sangue, e che quindi il suo secondogenito biologico è lì fuori da qualche parte, Guzide non pensa ad altro: deve trovarlo ad ogni costo. Sezai, avendo sempre avuto un debole per l'amica, ha deciso di darle una mano a raggiungere il suo obiettivo; così, l'avvocato sta aiutando Guzide a svolgere queste delicate indagini...

Guzide potrebbe aver ritrovato il suo vero figlio... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Sezai consegna a Guzide un fascicolo su di un ragazzo che, con alte probabilità, è la persona che stanno cercando, ossia il suo vero figlio biologico. Allora, l'uomo propone alla giudice di accompagnarla ad Ankara, perché è lì che questo giovane di nome Hakan risiede. Tuttavia, una volta giunti a destinazione, Guzide e Sezai hanno una brutta sorpresa, ossia il giovane è un detenuto: si trova dietro le sbarre dopo aver commesso dei crimini piuttosto gravi. Quando la protagonista va a trovarlo e gli propone di sottoporsi al test del DNA per verificare se c'è un legame di parentela, Hakan accetta subito. In seguito, però, quest'ultimo viene accoltellato. Guzide, benché non abbia ancora la certezza che Hakan sia suo figlio, si offre comunque di pagare la costosa operazione che potrebbe salvargli la vita...

Hakan è solo un truffatore, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Guzide paga l'intervento di Hakan, ma non si limita soltanto a questo: gli offre persino ospitalità in casa sua. Infatti, il ragazzo passerà il periodo della convalescenza nell'abitazione della donna. La notizia indigna Ozan, e di contro esalta Umit. Infatti, mentre il primo guarda Hakan con sospetto, anche e soprattutto per i suoi trascorsi da delinquente prima e da galeotto poi, il secondo è piuttosto contento di poter approfondire la conoscenza con quello che potrebbe essere il suo nuovo nipote. E sulla scia di questo entusiasmo, Umit si lascerà sfuggire un'informazione di troppo, confidandogli qual è la password per avere accesso al conto di Guzide. Ben presto, Hakan approfitta di un momento di caos generale per svuotare il conto della giudice, e, come se non bastasse, per rubarle tutti i gioielli ed altri preziosi. In attesa di lasciare la Turchia per poter scampare ad una condanna certa, il truffatore si nasconde per qualche giorno nello scantinato della villa. Zeynep, per puro caso, lo sorprende lì; Hakan, allora, le punta il coltello alla gola per liberarsene. Per fortuna, sopraggiunge per tempo Ozan a salvarla, e a dare l'allarme. Il delinquente viene arrestato e riportato in carcere, mentre la povera Guzide, grazie ai risultati del test, scopre che fortunatamente Hakan non è sangue del suo sangue...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.