Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Guzide ha due nuove nemiche agguerrite! Ecco di chi si tratta...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Tradimento? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Guzide finirà nel mirino di due ragazze. Ma di chi si tratta? Stiamo parlando di Ipek, figlia di Sezai, e di Azra, nipote di Tarik; infatti, mentre la prima ritiene la giudice responsabile della fine dedl matrimonio dei genitori, la seconda la ritiene responsabile della morte del padre... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Arriva Ipek!

Noi stiamo per conoscere Ipek, la figlia di Sezai, mentre i telespettatori già sanno bene di chi stiamo parlando. Ipek lascia New York per tornare ad Istanbul, apparentemente per recuperare il rapporto con suo padre. Infatti, dal momento in cui la moglie di Sezai si è tolta la vita perché quest'ultimo l'ha ingiustamente accusata di adulterio, la figlia, ritenendolo direttamente responsabile della morte di sua madre. Così, Ipek ha deciso di mettere un punto al rapporto con Sezai, ed è partita per prendere definitivamente le distanze da lui...

Ipek ce l'ha con Guzide... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Ipek fa ritorno ad Istanbul, a quanto pare perché mossa dalla volontà di tentare di ricucire il rapporto con Sezai. Tuttavia, le cose potrebbero essere un po' diverse da come sembrano. Anzitutto, benché lei provi a dissimularlo, è palese che provi un forte interesse nei confronti del denaro paterno, ed al contempo una forte antipatia nei confronti di Guzide. Infatti, Ipek non si fa alcun problema a chiedere soldi al papà, e a spendere e spandere. Inoltre, in più di un'occasione dimostrerà di essere tanto veniale quanto violenta. Ad esempio, in un negozio di antiquariato, la giovane vorrà a tutti i costi un piatto molto costoso, e, pur di accaparrarselo, arriverà a spintonare l'altra possibile acquirente...

Ipek ed Azra si alleano contro Guzide, nelle Nuove Puntate di Tradimento

I sospetti su Ipek si acuiscono nel momento in cui stringe una strana alleanza con Azra, nipote di Tarik. Azra è una giornalista, la quale è adirata con Guzide, poiché quest'ultima non permise a suo marito di prestare dei soldi ai suoi genitori; dato che il padre di Azra era rimasto senza un soldo in tasca e la sua azienda era in fallimento, si tolse la vita. Dunque, la ragazza ce l'ha con la zia, ritendendola la responsabile della dipartita paterna, così come la figlia di Sezai. Ipek, infatti, ritiene che il matrimonio tra i suoi genitori sia finito perché il papà ha sempre avuto un debole per Guzide, e quindi non ha mai amato davvero sua mamma. Sembra proprio che la nostra giudice farebbe meglio a guardarsi le spalle...

