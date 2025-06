Tradimento Anticipazioni 22 giugno 2025: Serra è incinta?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 22 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che, dopo aver fatto l'amore con Tolga, Serra sta iniziando ad avere degli strani malesseri...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno a bocca aperta. Nell'episodio in onda il 22 giugno 2025 alle 15:30, Ozan è sicuro che il suicidio di Ipek sia solo una messinscena. Non volendo sembrare spietato, l'uomo tenta di convincere Sezai che la giovane si sia salvata dall'incidente, uscendo dall'automobile all'ultimo. Umit è d'accordo con questa ipotesi. Intanto, Mualla fa irruzione a casa di Guzide per insultare Oylum per aver tradito Kahraman; madre e figlia la invitano ad andarsene, ma la donna è furiosa, tanto che avanza una precisa richiesta. Sopraggiunge il ragazzo con dei fiori per Oylum, ed assistendo alla piazzata di Mualla, va su tutte le furie. La mora, esasperata, se ne va via. Nel frattempo, Serra inizia ad avere la nausea...

Tradimento: Ozan pensa che Ipek non sia morta...

Dopo l'ennesima lite con Sezai, Ipek se ne è andata via di casa in fretta e furia. Da quel momento, il suo telefono risultava irraggiungibile, fino a quando il padre non ha ricevuto un video da parte sua: nel filmato in questione, la rossa annunciava il suo suicidio. Sezai, sotto shock, si è diretto subito da Guzide per chiederle aiuto. Ozan, informato dell'accaduto, ha però qualche sospetto. Il giovane ha imparato a conoscere Ipek, pertanto non crede affatto che si sia davvero tolta la vita. Non volendo sembrare troppo spietato, Ozan prova a convincere l'avvocato che sicuramente la figlia si sarà salvata, uscendo d'automobile un attimo prima che essa finisse nel lago. Umit è d'accordo con l'ipotesi del nipote...

Mualla insulta Oylum... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Mualla è una furia cieca. La donna sta bussando a casa di Guzide perché deve prendere Oylum di petto. Mualla affronta la nuora a brutto muso e l'accusa di essere una traditrice; sia la giudice che Oylum provano a chiederle di andarsene senza alzare i toni, ma la mora è talmente tanto arrabbiata che arriva a pretendere che la giovane le consegni immediatamente il piccolo Can. Intanto sopraggiunge Kahraman con un mazzo di fiori per Oylum, e, assistendo alla scenata di Mualla, rimprovera aspramente quest'ultima. Dopodiché, chiede nuovamente perdono alla moglie, che, tuttavia, non volendo saperne di tornare a casa con lui, prende e se ne va...

Serra potrebbe essere incinta, nelle Anticipazioni della puntata del 22 giugno 2025 di Tradimento

Dopo che Selin è stata rinchiusa in una struttura psichiatrica, Tolga, disperato, si è attaccato alla bottiglia. Serra, allora, ne ha approfittato per infilarsi nel suo letto e tentare di sedurlo, fingendosi Oylum. Il mattino seguente, lui non si ricordava nulla di ciò che era accaduto, mentre lei, perfettamente cosciente, ha fatto finta di niente, evitando di rivelargli che avevano fatto l'amore. Adesso, però, questo scabroso segreto potrebbe venire a galla. Al cospetto dalla sua - arguta - amica Azra, Serra inizia ad avere delle strane nausee...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.