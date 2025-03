The Family: Quello tra Aslan e Devin è un "amore tossico"? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Quello tra Aslan e Devin, protagonisti dell'amata soap opera turca The Family, è una storia d'amore da sogno oppure da incubo? Noi abbiamo un'idea ben precisa al riguardo...

La tormentata storia d'amore tra Aslan e Devin appassiona i fan di The Family proprio perché è tormentata. Tuttavia, la differenza tra un "amore impossibile" ed un "amore tossico" è molto sottile in questo caso; dunque, stiamo parlando di una love story da sogno oppure da incubo? Questa è la nostra opinione al riguardo!

The Family: Tra Aslan e Devin è un colpo di fulmine!

Quello tra Aslan e Devin è stato un autentico colpo di fulmine. I due si sono innamorati perdutamente l'uno dell'altra non appena si sono visti, e così non sono più riusciti a stare separati un solo istanti. Pertanto, sin da subito, hanno iniziato ad approfondire la loro conoscenza, e ben presto hanno deciso di andare oltre. Aslan e Devin sono convolati a nozze, nonostante la forte opposizione di Hulya, la matriarca dei Soykan: il sentimento che li legava superava qualsiasi ostacolo, persino la contrarietà di una madre ed i dispetti di una suocera...

The Family: Devin inizia a distaccarsi da Aslan...

Ben presto, però, Devin si è resa conto che, forse, aveva preso un abbaglio. La psicologa, pur amando alla follia Aslan, ha cominciato a sospettare che questa storia d'amore non l'avrebbe mai potuta rendere felice, dato che lui era pur sempre il nuovo capofamiglia dei mafiosi Soykan. Devin si era quasi convinta che la cosa migliore da fare fosse mettere un punto a questo matrimonio, però è tornata sui suoi passi quando ha scoperto di essere in dolce attesa: finalmente avrebbe potuto avere la famiglia che ha sempre sognato. Peccato che, a causa di un forte shock, la rossa abbia abortito...

The Family: Tra Aslan e Devin è una storia d'amore tormentata o un amore malato?

Dopo aver sparato a Cihan per salvare Aslan e dopo aver perso il bebè che portava in grembo a causa del forte shock, Devin è giunta alla conclusione che non ci fosse più tempo da perdere: doveva prendere immediatamente le distanze dal marito e divorziare quanto prima. Lei, una ragazza con la testa sulle spalle ed uno spiccato senso di giustizia, sa perfettamente che, se continuerà a restare al fianco di Aslan, finirà con il perdere se stessa; infatti, ha avuto la prova che, in nome di questo amore "malato", è persino disposta a sporcarsi le mani di sangue. D'altra parte, lui non ha la minima intenzione di lasciarla andare. Dunque, Devin ha compreso perfettamente di avere a che fare con un "amore tossico", ossia con un sentimento che anziché tirare fuori il meglio da lei, tira fuori il peggio; inoltre, stiamo parlando anche di un sentimento che opprime, privando di quella libertà di cui nessuno dovrebbe fare a meno. In effetti, per quanto questa coppia ci possa piacere ad un primo sguardo, guardando più attentamente non possiamo che essere d'accordo con Devin. D'altra parte, Aslan è pur sempre un malavitoso, abituato ad ottenere tutto ciò che vuole, donne comprese, anche utilizzando sotterfugi e addirittura la violenza. Insomma, non possiamo approvare questo protagonista come amante - né tantomeno come individuo -, ma siamo sicuri che quello che prova per la consorte lo porterà ben presto ad un significativo cambio di rotta che lo riscatterà ai nostri occhi!

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.