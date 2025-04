The Family: Hulya, madre apprensiva o matriarca spietata? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Hulya è un "agnello travestito da lupo" o un "lupo travestito da agnello"? Noi abbiamo un'idea ben precisa al riguardo...

Hulya, senza ombra di dubbio, è un personaggio divisivo di The Family: c'è chi la stima e chi, invece, non la sopporta. Ma di chi stiamo parlando davvero? Di madre semplicemente apprensiva oppure di una matriarca senza alcuna pietà? Questa è la nostra opinione al riguardo!

The Family: Hulya Soykan, una donna forte ed infelice...

Hulya Soykan appare sin da subito come una donna forte, la quale, nel corso della sua lunga ed intensa esistenza, è caduta rovinosamente, ma è sempre riuscita a rialzarsi e a riprendere a camminare con la testa ancora più alta di prima. Infatti, stiamo parlando di una persona che non è mai stata felice tra le mura domestica, "prigioniera" di una vita turbolenta, perché trascorsa al fianco di un uomo legato alla mafia, Yusuf Soykan. Nonostante ciò, alla fine Hulya si è abitata a questa particolare quotidianità, ed ha capito che la cosa migliore da fare fosse provare a diventare padrona del suo destino...

The Family: Hulya muove i fili da dietro le quinte...

Hulya è sempre stata un passo indietro al potente marito, Yusuf, benché non fosse meno potente di lui. Così, quando quest'ultimo si è tolto la vita, privando i Soykan del loro capofamiglia, lei ha chiesto all'adorato figlio Aslan di prendere in mano le redini, conscia che dovessero continuare ad essere guidati e protetti da un uomo. Nonostante ciò, Hulya non ha mai smesso di muovere i fili da dietro le quinte, certa di essere la sola consapevole di ciò che sia meglio o peggio per i suoi cari, senza alcuna eccezione. Proprio per tale ragione, ad esempio, la vedova si è apposta sin dal primo momento alla love story tra Aslan e Devin, che non ha mai reputato all'altezza...

The Family: Hulya, madre apprensiva o matriarca spietata?

Hulya ha quattro figli, e prova da sempre a gestire la vita di tutti e quattro. Tuttavia, senza ombra di dubbio, è su Aslan, il figlio prediletto, che lei tenta di esercitare quanto più possibile il suo potere. Anzitutto, Hulya non ha mai accettato la storia d'amore tra Aslan e Devin, tanto che ha fatto e continua a fare il possibile - e l'impossibile - per separarli. Quando il biondo le domanda per quale motivo non gli permetta di essere felice con la donna che ama, la mamma gli risponde che lo fa per il suo bene: proprio come fecero lei ed il marito Yusuf, lui e Devin non fanno altro che torturarsi a vicenda. Hulya ritiene che quello tra Aslan e la consorte sia un "amore tossico", mentre lui l'accusa di soffocarlo con il suo "amore malato". Dov'è la verità? Forse, come sempre, nel mezzo. La signora agisce in nome dell'incommensurabile affetto che nutre nei confronti di Aslan, senza capire però che non è giusto che un genitore si sostituisca ad figlio decidendo al suo posto, neanche quando si tratta di provare a preservarlo da un possibile male futuro. Insomma, per quanto Hulya voglia apparire agli occhi del giovane come una madre apprensiva, alla fine si comporta puntualmente come una dispotica matriarca...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.