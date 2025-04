The Family: Chi è Serenay Sarikaya? Tutto su Devin della Soap Turca

Anticipazioni TV

Serenay Sarikaya è l'attrice dai capelli rossi e lo sguardo magnetico che veste i panni di Devin in The Family. Ecco che cosa sappiamo su di lei!

La bella e tosta Devin, protagonista di The Family, è finalmente tornata a tenerci compagnia nei pomeriggi di Canale 5. Ma che cosa sappiamo di Serenay Sarikaya, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

The Family: Età, Origini, Studi di Serenay Sarikaya

Serenay Sarikaya è nata ad Ankara, in Turchia, il 1° luglio del 1992; quindi, è del segno del Cancro ed ha 32 anni. Suo padre si chiama Mustafa Sarikaya, mentre sua madre si chiama Umram Seyhan. Questi ultimi si sono separati quando lei aveva sette anni; all'epoca, Serenay si è vista costretta a trasferirsi ad Istanbul insieme a sua mamma. Crescendo, la giovane ha iniziato a praticare assiduamente due sport, ossia pallavolo e basket, anche se ha sempre costudito in cuor suo il desiderio di diventare modella.

La carriera di Serenay Sarikaya

Ha debuttato come attrice all'età di quattordici anni, ossia nel 2006, con il film Saskin. L'anno dopo, si è aggiudicata un premio da parte della giuria dello European Youth Beauty Competition. Nel 2008 ha recitato in un'altra pellicola, Plajda, ed ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo con la serie TV Peri Masali prima e Limon Agaci poi. Nello stesso anno, ha interpretato il ruolo di Sofia nella serie Adanali, raggiungendo un certo successo. Nel 2010 ha coronato il suo sogno, partecipando ad un concorso di bellezza, Miss Turchia, e piazzandosi al secondo posto; inoltre, si è guadagnata il diritto di rappresentare il suo Paese a Miss Universo, anche se, non ancora maggiorenne, ha dovuto rinunciare alla fascia. Sempre nel 2010 è tornata a recitare nella serie televisiva Lale Devri. Nel 2013 ha recitato nel film Behzat C. Ankara Yaniyor, e dal 2013 al 2015 è stata la protagonista del serial Medcezir, remake turco di The O.C.. Nel 2014 è stata eletta "Donna dell'anno" dalla rivista GQ Turchia. In seguito, la ritroviamo nelle serie Fi, Shahmaran, The Family e su Netflix con Thank You, Next.

Serenay Sarikaya: Vita Privata dell'attrice di The Family

Ha avuto una relazione amorosa con un noto attore turco, Kerem Bursin, l'amato Serkan Bolat di Love is in the Air. Sono stati insieme quattro anni, dal 2015 al 2019, e poi si sono detti addio. Non si sa per quale ragione sia finita, ma si vociferava che lui fosse troppo geloso, oppure lei avesse proposto un accordo prematrimoniale dopo che Bursin le aveva chiesto di sposarlo. Attualmente non sappiamo se la Sarikaya sia sentimentalmente impegnata o se sia single; quel che è vero è che sul suo profilo Instagram ufficiale, @serenayss, che ad oggi conta ben 11 milioni di follower, non c'è traccia di un partner.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.