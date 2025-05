The Family: Chi è Selin Sekerci? Tutto sulla perfida Serap della Soap Turca

Anticipazioni TV

Selin Sekerci è l'attrice dagli occhi scuri e profondi che presta il volto a Serap in The Family: ecco è tutto ciò che sappiamo sul suo conto!

L'ammaliante ed inquietante Serap, la figlia di Ilyas in The Family è uno dei nuovi personaggi della seconda stagione di The Family. Che cosa sappiamo però di Selin Sekerci, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

The Family: Età, Origini, Studi di Selin Sekerci

Selin Sekerci è nata ad Izmir, in Turchia, il 1° giugno del 1988; quindi, è del segno dei Gemelli ed ha 36 anni, ma a breve ne compirà 37. Suo padre è di origini arabe, mentre sua madre azere. Ha frequentato le elementari, medie e superiori nella città natale; dopodiché, da sempre appassionata di recitazione, ha intrapreso questo percorso di studi per riuscire ad affermarsi in quanto attrice. Così, ha iniziato a prendere parte a numerose pièce teatrali presso il Teatro Statale di Izmir, dove ha anche recitato in alcuni spettacoli per bambini.

La carriera di Selin Sekerci

Ha esordito sul piccolo schermo come attrice nel 2007, quando aveva 18 anni, vestendo i panni di Feyza per 3 episodi nella serie TV Kavak Yelleri. Dopodiché, è giunta ad Istanbul, dove ha preso parte a diversi spot pubblicitari, ad esempio quelli di Panda, Taris Olive Oil e Turkcell Selocan Lucky Day. La ritroviamo in altre serie televisive, come ad esempio Melekler Korusun, Leyla ile Mecnun, Izmir Cetesi, Yalan Dunya, Benim Icin Uzulme, Kacak Gelinler, Aci Ask, Rengarenk, Kacin Kurasi, Coban Yildizi, Siyah Beyaz Ask, Kizim, Cati Kati Ask, O Ses Turkiye Yilbasi Ozel e Kralice. Di certo ha raggiunto una certa popolarità nel 2023, entrando a far parte del cast di Aile, titolo originale di The Family, dove lei interpreta la diabolica Serap Koruzade. Al 2011, invece, risale il suo debutto al cinema, quando ha prestato il volto a Leyla nel film Ay Buyurken Uyuyamam. Dopodiché, sempre sul grande schermo, è stata Bahar in Sevgili Komsum, Masl in Benden Ne Olur?, Sun in Sevda Mecburi Istikamet e Gunes in Annesinin Kuzusu.

Selin Sekerci: Vita Privata dell'attrice di The Family

Ad oggi, dovrebbe essere single, non dovrebbe mai essere stata sposata e non dovrebbe avere figli. Sappiamo però che ha avuto relazioni amorose degne di nota in passato con dei colleghi, gli attori turchi Caner Cindoruk, Kaan Tasaner, Mehmet Ali Nuroglu ed Eren Hacisalihoglu. Il suo profilo Instagram è @selinsekerci, e conta ben 2,1 milione di follower. Qui, lei è la protagonista assoluta di tutti i suoi post, dove la ritroviamo sul set, in posa davanti l'obiettivo di un fotografo professionista, oppure nei momenti di vita quotidiana.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.