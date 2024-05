Terra Amara Trame e Anticipazioni Turche: Fadik fa una scoperta, Rasit al settimo cielo

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara che si appresta al grande Finale su Canale 5, Fadik scopre di essere incinta. Ecco tutte le Anticipazioni sulla soap provenienti dalla Turchia.

Manca sempre meno al grande finale di Terra Amara, la soap turca ambientata a Cukurova che ha stregato il pubblico di Canale 5. Sebbene non mancheranno colpi di scena e momenti di grande pathos, ci sarà spazio anche per una notizia bellissima che riguarda Fadik e Rasit. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia.

Fadik ha un malore nelle nuove puntate di Terra Amara

Terra Amara volge al termine ma, prima della messa in onda del grande finale della soap turca che ha fatto appassionare gli spettatori di Canale 5, ci saranno grandi novità a Cukurova. Questa volta la protagonista è Fadik, la giovane sposa di Rasit e sottoposta di Zuleyha Altun, con la quale ha costruito un bel rapporto di amicizia e fiducia nel tempo. In città non si parla d’altro che dell’arresto di Betul Arcan, accusata per l’omicidio di Hakan, e di quello di Abdulkadir Keskin che ha ucciso invece Ali Rahmet Fekeli. In questo momento di grande tensione, Fadik inizierà a sentirsi poco bene, avvertendo forti nausee, soprattutto quando si trova a dover lavorare nei pressi della cucina. Sarà colpa dello stress? Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni.

Anticipazioni Terra Amara, tutti preoccupati per Fadik

Mentre Rasit non fa molto caso ai malori di sua moglie, preso dalle notizie che corrono per Cukurova e dal fermento che si respira alla villa, Gaffur e Cevriye inizieranno a fare caso allo strano comportamento della ragazza e si preoccuperanno non poco. In realtà i malori di Fadik sono legati ad una causa del tutto naturale, una circostanza bellissima e di grande gioia: è incinta! Esatto, Fadik è in dolce attesa e lo scoprirà collegando il ritardo nel ciclo mestruale alle sue ripetute nausee, condividendo subito la notizia con Zuleyha che sarà molto felice per la sua sottoposta. Grande gioia anche per Rasit, che finalmente diventa padre.

Terra Amara Anticipazioni: Fadik aspetta due gemelli?

Sebbene la soap turca ambientata a Cukurova ci abbia spesso regalato sorprese e colpi di scena in negativo, le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che per Fadik e Rasit ci sarà un bel lieto fine, come per Fikret e Zeynep. I due sposi stanno per diventare genitori ma c’è una piccola sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato: sembra che l’impiegata in casa Yaman, infatti, sia in attesa di due gemelli!

Terra Amara va in onda su Canale 5 la domenica alle .

