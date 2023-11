Terra Amara sbarca in Prima serata su Canale 5 da domenica 5 Novembre 2023: ecco la nuova programmazione

Anticipazioni TV

Cambio di programmazione per Terra Amara. La soap turca ambientata a Cukurova ci accompagnerà per sette prime serate. Ecco quando.

Grandi notizie per tutti gli amanti di Terra Amara, la soap turca di Canale 5 che continua a collezionare share stellare tra gli spettatori, grazie agli intrighi e le passioni degli abitanti di Cukurova. Mediaset ha deciso di premiare gli ascolti, promuovendo Terra Amara alla prima serata della domenica a partire dal 5 novembre 2023 e per sette domeniche consegutive, sempre su Canale 5. Ecco tutti i dettagli. T

erra Amara sbarca in prima serata la Domenica, ecco quando

Da quando è approdata su Canale 5, debuttando timidamente tra il pubblico che ormai è un grande appassionato del materiale di soap che proviene dalla Turchia, Terra Amara ha conquistato proprio tutti. Intrighi, inganni, amori irrisolti, omicidi e matrimoni forzati, a Cukurova avviene di tutto ma avviene anche che il vero amore sconfigge gli ostacoli e si palesa più forte che mai, interrotto solo dalla morte. Come quello dei due protagonisti Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya che, nonostante matrimoni non desiderati, figli e tante incomprensioni, si sono amati fino all’ultimo respiro di lui. Le trame di Terra Amara sono talmente coinvolgenti e lo share sempre alto da convincere Mediaset a commettere un azzardo e promuovere la soap alla prima serata su Canale 5. Il merito della promozione va anche al fatto che i vertici del Biscione stiano cercando un modo di arginare gli ascolti in crescita di Che Tempo che Fa su Discovery, che decolla puntata dopo puntata senza lasciare spazio ai rivali. Insomma, gli appassionati di Terra Amara possono esultare, ma per quanto andrà avanti questa nuova programmazione?

Mediaset ha deciso: Terra Amara in prima serata per 7 domeniche

Regalo speciale per i fan della soap turca ambientata a Cukurova che ogni pomeriggio non chiude mai troppo sotto il 30% d share, tanto da convincere Mediaset a promuoverla alla prima serata su Canale 5. Domenica 5 novembre 2023, Terra Amara sbarca in prima serata e sarà in onda per 7 domeniche consecutive. Una bellissima sorpresa per le fan della soap che non vedono l’ora di gustarsela sul divano dopo una bella pizza domenicale. Ma cosa sta accadendo a Terra Amara? Demir Yaman ha ceduto al fascino di Umit, nuova dottoressa di Cukurova segretamente legata a Fikret Fekeli. Mentre lui vorrebbe distruggere la famiglia Yaman poiché furioso con il padre biologico Adnan che lo ha condannato ad una vita di miseria insieme alla madre, dopo averla posseduta con la forza, Umit e Demir si innamorano sul serio e la dottoressa sente sempre più forte la gelosia nei confronti di Zuleyha Altun che è ancora legalmente la moglie del suo amante. Sebbene Demir abbia intenzioni serie con Umit, il destino lo riporterà tra le braccia dell’unica donna che abbia sempre desiderato più della sua vita.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.