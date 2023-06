Terra Amara non va in onda il 2 giugno 2023. Ecco perché e quando tornerà su Canale 5

Anticipazioni TV

Un piccolo stop per Terra Amara per la Festa della Repubblica Italiana.

Salta l'appuntamento con Terra Amara per la Festa della Repubblica Italiana: domani, venerdì 2 giugno 2023, Zuleyha, Yilmaz e Demir e gli altri protagonisti della soap opera turca non ci terranno compagnia nel pomeriggio di Canale 5. Ecco quando tornerà, dove siamo rimasti e che cosa sta per succedere...

Terra Amara non va in onda il 2 giugno 2023

Domani, venerdì 2 giugno 2023, Terra Amara non andrà in onda. Salta il consueto appuntamento con la soap opera turca per il giorno della Festa della Repubblica Italiana. Al suo posto, domani su Canale 5 alle 14:15 ci sarà il film Inga Lindstrom - Incanto d'amore. Tuttavia, la regolare messa in onda di Terra Amarariprenderà regolarmente già a partire da sabato 3 giugno 2023.

Terra Amara: Dove siamo rimasti?

Nella puntata di giovedì 1° giugno, Zuleyha, ripudiata da Demir, il quale le ha persino sottratto i figli, vaga in uno stato confusionale. Prima viene accolta da Sermin in casa sua, poi da Huriye alle baracche. Lo Yaman, però, pretende che non le offrano ospitalità, a meno che non vogliano che la sua ira si abbatta anche su di loro. La giovane, in preda alla disperazione, pensa al suicidio; Hunkar, in pena per la Altun, le fa rivedere Adnan e Leyla. Purtroppo sopraggiunge il marito, che, furioso, la caccia via di nuovo...

Terra Amara: Che cosa succederà?

Nella puntata di sabato 3 giugno, Mujgan è pronta a fuggire in America con il figlioletto, Kerem Ali, tanto da arrivare ad eludere Yilmaz, che la sta cercando disperatamente. Intanto, Hatip apprende con una certa preoccupazione che il caso Cengaver non è ancora stato chiuso; così, l'imprenditore commissiona ai suoi tirapiedi un misterioso furto di cavalli. Fadik, invece, chiede a Fadik di andare con lui ad una festa, e questo invito sembra una sorta di dichiarazione d'amore. Dopodiché, Demir non vuole che Zuleyha torni a casa o riveda i loro figli. Per disperazione e per provare la sua innocenza, l'ex sarta tenta di darsi fuoco nella piazza della città. Per fortuna, Fekeli, che si trova nei paraggi, interviene in tempo. L'uomo la salva e la porta a casa sua, assicurandole protezione. Alla scena, però, hanno assistito anche Berika e Nedret, le quali corrono ad avvisare Hunkar. Quando l'imprenditore lo viene a sapere, si precipita da Fekeli per riprendersi la Altun. Intanto, Yilmaz è ad Istanbul per cercare di rintracciare Mujgan, che è pronta a fuggire in America con Kerem Ali. Mentre l'ex meccanico predispone il piano con l'aiuto di alcuni amici, la polizia li arresta con l'accusa di rivendere merce rubata...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.