Terra Amara: Murat Unalmis è Demir Yaman. Carriera e Vita privata dell’attore protagonista della soap

Conosciamo meglio Murat Unalmis, interprete di Demir Yaman nella soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5.

Demir Yaman è uno dei personaggi più negativi di Terra Amara, ma il suo interprete al contrario è un uomo dolcissimo dedito alla famiglia, che ha vissuto una breve ma intensa storia d’amore con una nota collega. Scopriamo insieme qualche curiosità e la vita privata di Murat Unalmis, protagonista della soap turca in onda su Canale 5.

Murat Unalmis è Demir Yaman in Terra Amara

Murat Unalmis è nato a Keyseri il 23 aprile 1981, sotto il segno del Toro e ha vissuto in questa città turca la sua prima adolescenza, trasferendosi poi a Istanbul per frequentare le scuole superiori. Qui, Murat si è appassionato al basket e ha giocato come professionista nel Fenerbahçe Sports Club, per poi capire che non era lo sport la strada giusta per lui. Murat si laurea all’Università di Marma in economia aziendale per poi iscriversi all’accademia di recitazione di Istanbul. Qui, Murat affina la sua tecnica e prende confidenza con il palco e con la video camera, finendo per essere scritturato nel 2003 per i primi ruoli minori. L’anno successivo, l’attore è nel film Celal Olga per approdare poi in diverse serie televisive che gli permettono di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo tra il 2005 e il 2008. Dopo aver preso parte al film Ho visto il sole, pellicola diretta da diretto da Mahsun Kirmizigu nel 2009, Murat continua con i ruoli in televisione.

Terra Amara: tutto sull’interprete di Demir Yaman

Dopo aver trascorso anni a studiare e a mettersi alla priva sul campo, Murat Unalmis è un attore molto richiesto per film e serie televisiva. L’artista ricopre diversi ruoli, risultando perfettamente credibile in tutti, come quello interpretato nel 2017 nella serie Deli Gonul, ovvero Kadir. È nell’anno successivo che approda nella soap turca Terra Amara, la serie tv firmata ATV, con il ruolo dell’antagonista Demir Yaman. Qui, Murat si mette alla prova con un personaggio dall’animo cattivo, capriccioso e ben diverso dalla sua reale personalità che è ben più solare e accomodante. Famosissimo per il ruolo di Demir nella soap attualmente in onda su Canale 5, Murat è sposato per poco più di un anno con la collega Birce Akalay, volto amatissimo in Turchia. La coppia non ha avuto figli ma è chiaro che Murat nutra un forte desiderio di paternità e un attaccamento bellissimo alla famiglia, come dimostrano le foto con la dolce nipotina su Instagram. Qui, l’attore vanta un seguito di 426mila followers e condivide i momenti più belli fuori e dentro al set. Attualmente, infatti, Murat è impegnato con il ruolo di Bagatur nella serie tv Gokturkler Asya'nin Efendileri.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.