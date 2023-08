Terra Amara, le sconvolgenti Anticipazioni turche: Hunkar Yaman muore assassinata!

Anticipazioni TV

Hunkar Yaman è certa che Behice le stia mentendo ma non sa fino a che punto può spingersi la donna. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, presto su Canale 5.

Le nuove puntate di Terra Amara, la fortunata soap turca in onda su Canale 5, avranno come argomento la scioccante morte - per meglio dire assassinio - di Hunkar Yaman. La madre di Demir verrà uccisa subito dopo aver accettato la proposta di nozze di Ali Rahmet Fekeli. Scopriamo insieme le scioccanti Anticipazioni, chi è l’assassino di Hunkar?

Hunkar sposa Fekeli nelle nuove puntate di Terra Amara

Nel corso delle puntate di Terra Amara, Hunkar Yaman ha subito una grande trasformazione abbandonando il ruolo di madre iperprotettiva e crudele con coloro che non volevano accontentare il figlio Demir, per scoprire che anche lui ha dei difetti e può essere una persona spregevole e meschina. Hunkar ha preso coscienza dei torti subiti da Zuleyha, che ha lasciato Yilmaz per sempre, e si è schierata con la nuora quando Demir le ha strappato i bambini perché geloso del fatto che lei nutrisse ancora un forte sentimento per il rivale. Dopo aver a lungo sofferto per come il marito l’ha trattata, mettendola in secondo piano rispetto l’amante, ma aver tenuto duro per fare da collante alla famiglia, Hunkar ha finalmente trovato l’amore. Ali Rahmet Fekeli vuole sposarla e lei accetta con gioia la proposta di matrimonio. Qualcosa di oscuro, tuttavia, si muove all’orizzonte e la Yaman sarà totalmente impreparata ad accoglierlo.

Anticipazioni Terra Amara: Behice è pericolosa, Hunkar in allerta

Hunkar è al settimo cielo, finalmente potrà sposare il suo amato ma la polizia di Cukurova interrompe il suo idillio ad occhi aperti. Come da lei richiesto, il detective ha indagato sul passato della sua rivale in amore Behice e ha scoperto qualcosa di veramente bizzarro. La donna è stata sposata per ben due volte con uomini in salute e forti, ritrovati entrambi morti senza una spiegazione logica per il malore che li ha colti improvvisamente. A confermare la morte dei mariti di Behice per arresto cardiaco è stato, guarda caso, Behzat ovvero il fratello della losca dark lady. Hunkar è certa che questo non possa essere un caso: la sua rivale punto gli uomini facoltosi, li usa e poi si sbarazza di loro con il benestare del fratello suo complice in affari. Pronta a metterla in trappola, la Yaman commetterà tuttavia un passo falso non riflettendo sulla portata della crudeltà di Behice. Ecco cosa accadrà nelle puntate di Terra Amara presto su Canale 5.

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar uccisa dalla rivale!

Pronta a far confessare a Behice tutti i suoi crimini, Hunkar dà appuntamento alla donna in un luogo nascosto da occhi indiscreti proprio mentre le donne ricche di Cukurova si riuniscono per un appuntamento pomeridiano. Le Anticipazioni ci rivelano che, davanti alla sua rivale, la Yaman si farà valere mostrandole la documentazione che prova la sua colpevolezza nella morte di entrambi i mariti, per poi ribadire che Fekeli è suo e che di lì a poco si sposeranno: questa volta Behice ha finito la sua corsa. Hunkar dà un’ultimatum alla nemica ma commette poi un errore fatale, ovvero le dà le spalle e non nota che Behice tiene in pugno un coltello affilato che le pianta nel cuore con una serie di colpi. Così, da sola e in modo cruento, arriverà la morte di Hunkar che lascerà a dir poco sotto shock Demir.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.