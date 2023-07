Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: Zuleyha lascia Yilmaz, l’uomo ha rapito Adnan

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5. Yilmaz rapisce Adnan, Zuleyha lo molla in tronco.

Nelle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5, Yilmaz si mostrerà decisamente furioso per il discorso pubblico che Demir ha tenuto sulla paternità di Adnan. Le Anticipazioni ci svelano che l’Akkaya, spinto dalla rabbia sulle voci che si sono sparse a macchia d’olio a Cukurova, commetterà un gesto assurdo che poterà Zuleyha a troncare immediatamente la loro relazione. Scopriamo nel dettaglio cosa rivelano le trame.

Yilmaz furioso con Demir nelle nuove puntate di Terra Amara

Demir ha tenuto un discorso pubblico sulla paternità di Adnan, rivelando a tutta Cukurova che il bambino è figlio biologico di Yilmaz ma svelando una verità a metà, raccontando la storia in modo di nascondere i suoi soprusi. La mossa dello Yaman fa infuriare in modo incredibile Yilmaz che, approfittando del caos della conferenza stampa e della distrazione di tutti i presenti, raggiungerà Adnan in camera e gli chiederà di andare via con lui. Il bambino, che adora l’Akkaya, accetterà di buon grado e lo seguirà fuori casa lontano da occhi indiscreti. Solamente Saniye si accorgerà dell’accaduto ma la domestica non rivelerà nulla poiché temerà di venire licenziata dallo Yaman per non aver fermato Yilmaz, sostenuta dal marito Gaffur che le chiede di non rischiare il posto.

Anticipazioni Terra Amara: Yilmaz rapisce Adnan

Indispettito dalle parole di Demir, che ha inventato totalmente parte della storia del suo matrimonio con Zuleyha, evitando di raccontare pubblicamente gli abusi che la donna ha dovuto subire, costretta a sposarlo, Yilmaz compie un gesto folle. L’Akkaya rapisce Adnan, lasciando solo Saniye come testimone silenziosa. Quando tutti si accorgono dell’accaduto, Demir si scaglierà contro Gulten credendo che la donna abbia nascosto informazioni preziose su Yilmaz, e cacciandola via dalla tenuta per essere stata complice del nemico. Nel frattempo, Zuleyha sarà preda di un attacco di panico, credendo che Yilmaz abbia intenzione di portare Adnan lontano da lei un’altra volta, ora che l’ha potuto riabbracciare dopo che Demir l’aveva nascosto per lungo tempo. Le Anticipazioni di Terra Amara, tuttavia, ci rivelano che l’epilogo della vicenda sarà ben diverso.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha lascia Yilmaz

Dopo una giornata trascorsa con il figlio, Yilmaz riporta Adnan a casa come se nulla fosse, trovando Zuleyha più furiosa che mai. La donna mai si sarebbe aspettata che, proprio l’uomo per il quale ha messo in discussione la sua intera vita, le portasse via il figlio senza il benché minimo riguardo. Ricordando all’Akkaya tutte le volte che si è vista portare via i figli da Demir, Zuleyha si scaglierà contro il suo fidanzato e lo accuserà di non aver avuto rispetto, troncando con lui la relazione. A nulla serviranno le scuse di Yilmaz, che si difenderà dichiarando di aver semplicemente voluto trascorrere una giornata con il figlio Adnan: il danno è fatto e la Altun non tornerà indietro. Come se non bastasse, Yilmaz dovrà fronteggiare anche le pesanti accuse della moglie Mujgan che dichiarerà di essere stanca delle continue intromissioni di Zuleyha nella loro vita, dato che ogni volta che c’è lei di mezzo, il suo ruolo di moglie viene messo in ridicolo pubblicamente.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.